Радіаційний фон у допустимих межах

Йдеться про ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" (ЯПУ "Джерело нейтронів").

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В Енергоатомі заявили, що ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан. Там зазначили, що радіаційний фон не зазнав змін та в допустимих межах.

Наразі персонал здійснює заходи з усунення наслідків бомбардування.

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