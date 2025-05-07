"Может начаться ядерная война": как Запад реагирует на угрозы Путина

В течение трех лет полномасштабной войны российский диктатор продолжает свои ядерные угрозы. Стоит понимать, что наличие или отсутствие ядерного оружия является фактором безопасности для других стран.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, добавив, что мир наконец это понял. Теперь лидеры государств осознают, как могут защитить своих граждан.

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Как мир реагирует на угрозы Путина

В ответ на угрозы Путина мир начинает значительно больше вооружаться, чем раньше. Теперь даже не стоит вопрос международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Ситуация изменилась кардинально. Если страна не имеет собственного вооружения, она обращается к другим государствам.

Это очень ярко подтверждает пример Дании, которая обратилась с инициативой о размещении на своей территории ядерного оружия. Также появилась информация, что похожую просьбу имеет Польша по размещению на ее территории французского оружия.

Последние заявления лидеров стран свидетельствуют об изменении в отношении к собственной безопасности. Они осознают, что должны обеспечивать новую "рамку" европейской безопасности.

Мир понимает, что ядерное оружие является гарантией взаимного сдерживания,

– отметил Алексей Буряченко.

Не стоит надеяться, что Россия остановится в Украине. Это является объективным фактом, который вполне очевиден. Пока мир не примет решение о денуклеаризации этого террористического режима - ядерные угрозы будут звучать дальше.

"Я думаю, что очень скоро такая ядерная риторика начнет звучать в страны Европейского Союза. Поэтому Путин может начать ядерную войну, которую нашей планете не удастся перенести", – подчеркнул Алексей Буряченко.

Итак, к таким угрозам надо относиться очень серьезно. Опасность должны осознавать даже страны глобального юга.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия не применяла ядерное оружие, потому что в этом не было необходимости. Диктатор добавил, что якобы выполнит все цели так называемой "сво" и без его использования.