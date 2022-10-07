Путин не шутит по поводу ядерного оружия, но все это может закончиться только Армагеддоном, – Байден

Российский президент Владимир Путин продолжает угрожать применением ядерного оружия. Это может привести к Армагеддону.

Угрозы диктатора создают самый подобный риск со времен Карибского кризиса. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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Путин не шутит по поводу ядерного оружия

Он (Путин – 24 канал) не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия или биологического и химического оружия, потому что его Вооруженные силы значительно недорабатывают,

– отметил американский лидер.

Байден не думает, что существует такая вещь, как возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном.

"Впервые после Кубинского ракетного кризиса мы имеем прямую угрозу использования ядерного оружия, если на самом деле все будет продолжаться по тому пути, которым они шли", – подчеркнул президент.

По его словам, мир не сталкивался с перспективой Армагеддона со времен Джона Кеннеди и Кубинской ракетной. Пока Байден и официальные лица США ищут дипломатический выход. В Штатах пытаются выяснить, где Путин оказывается в таком положении, чтобы "не только не потерять лицо, но и значительную власть в России".

Зеленский призвал НАТО к превентивным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО и все международное сообщество должны пересмотреть порядок реагирования на применение ядерного оружия России. По словам нашего лидера, НАТО должно предусмотреть превентивные удары на такие действиям страны-агрессора.

Зеленский подчеркнул, что НАТО должна сделать все, чтобы сделать невозможным применение Россией ядерного оружия.

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