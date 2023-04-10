Путин мог уже разместить ядерку в Беларуси: политический эксперт объяснил заявление Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью, где было много интересных заявлений. Однако особого внимания заслуживают его слова о том, что Путин уже разместил ядерное оружие в Беларуси.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Кроме того, в NYT вышел интересный материал, в котором подытожили визит Макрона в Си.

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Очень сложное заявление Макрона

Клочок рассказал, что заявление Макрона очень сложное. Он говорил опасные вещи. Однако говорил и в контексте Украины. В частности, ключевым в его заявлении является то, что погода сейчас "военная", и само поле боя решит дальнейшую судьбу, то есть сейчас не время для переговоров.

Впрочем, многополярность, о которой сказал Макрон – это пророссийский нарратив. То, что Европа должна быть независимой от США – пророссийский нарратив. Это не объединяет сейчас мир в борьбе с Россией. Однако Макрон справедливо говорит о проблеме, что Европа не была готова к такой широкомасштабной войне.

– отметил политический эксперт.

Макрон справедливо говорит о том, что Европе следует строить ВПК. Он справедливо говорит, что Европа сейчас энергетически зависима от США. Впрочем, именно США заставили Германию больше всего в Европе помогать Украине. Если его цель – это усиление обороноспособности Европы, то такие заявления следует приветствовать.

Ядерный вопрос Беларуси

Однако одним из ключевых аспектов заявления Макрона было то, что Путин уже разместил ядерное оружие в Беларуси. Китай должен это выяснить, ведь получается, что через несколько дней после обещания Си не распространять ядерное оружие, Путин разместил его в Беларуси.

"Если это действительно так и есть, то мировое сообщество должно апеллировать к Цзиньпину Си, чтобы он публично поднял дискуссию перед Путиным, почему тот к этому уже прибег. Об этом писали, но на этом не акцентировали. Больше говорят о том, что Макрон поддерживает идею "военной" погоды", - отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Клочок объяснил заявление Макрона: смотрите видео

Реакция мира

Вероятно, в мире уже знали о том, что ядерное оружие в Беларуси, но молчали. Однако об этом заговорил человек такого уровня, как Макрон – президент единого ядерного государства Евросоюза, постоянный член Совбеза ООН. Между тем, по этому вопросу обязательно следует созвать Совбез ООН и, возможно, даже исключать оттуда Россию.

То, что это, возможно, сейчас развлекаются разведки, будем иметь в виду. Интересным в этом аспекте является "слив" данных о контрнаступлении ВСУ. Его не прокомментировало ни одно должностное лицо в США. Комментарии – исключительно на уровне журналистов,

– подчеркнул Клочок.

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