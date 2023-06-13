Подготовьтесь заранее: химик дал ценные советы, как защититься от радиации

В течение нескольких месяцев Россия повышает градус напряжения вокруг таких объектов как Запорожская АЭС и завод "Крымский титан". Если раньше казалось, что все это только шантаж, то подрыв Каховской ГЭС доказывает: с нашим врагом следует быть готовым к чему-либо.

Так, применение ядерного оружия уже не кажется столь маловероятным. Как спастись от потенциального удара и высокой радиации 24 Каналу рассказал кандидат химических наук Глеб Репич.

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Главное – пройти в укрытие

Прежде всего единственный действенный способ – это укрытие. Ядерное оружие – и небольшие заряды, и сверхмощные – уже очень хорошо исследовано. Тактические боеприпасы в большинстве своем имеют небольшие заряды. Пример применения ядерного оружия в конце второй мировой войны в Японии показал: люди, которые находились в укрытиях, выжили.

Тех, которые не были в укрытиях, просто поджарило. Был мужчина, который находился почти в эпицентре взрыва, но выжил, потому что случайно пошел в подвал. Он практически не пострадал и дожил до 80 лет. Люди, которые находились даже на расстоянии 500 метров и более – все погибли,

– констатировал Репич.

К сожалению, есть очень отрицательная тенденция с тревогами. Люди просто привыкли к ним, поэтому пренебрегают укрытиями.

"Я очень надеюсь, что в случае риска применения ядерного оружия, сработает разведка, и реально все будут "на стреме". В те времена очень нужно будет ходить в укрытие. Главное, иметь тревожный чемоданчик и знать, куда идти, чтобы успеть спрятаться", – акцентировал химик.

В тревожный чемодан обязательно следует положить немного воды и пищи. Кроме того, желательно иметь дозиметр, чтобы понять, когда можно выходить.

Кандидат химических наук о том, как спастись во время ядерного удара: смотрите видео

В случае применения ядерного оружия будет ужасной силы удар, который трудно с чем-то перепутать. Конечно, свет погаснет. В укрытии нужно будет переждать по меньшей мере сутки, ведь будет высокий уровень радиации. Кстати, он появляется не сразу, а через 10 – 15 минут.

Есть такая вещь, как проникающая радиация, поток нейтронов, убивающий все вокруг. Но он еще не вызывает так называемую приведенную радиацию, реагируя с другими материалами. Их испаряет температурой, поднимает облаком в воздух, а затем радиация начинает выпадать. Этот пепел очень радиоактивен. Если он попадет на человека – это лучевая болезнь и смерть.

Уровень радиации снижается на 80% суток. Если было 100 рентген, то за 1 час можно получить смертельную дозу радиации. За сутки снизится до 20 рентгенов. Условно, вы сможете провести на этой территории 5 часов перед тем, как получит дозу, что может вызвать смерть,

– объяснил кандидат химических наук.

Более того, для выхода из укрытия следует иметь:

комплект сменной одежды, полностью закрывающий кожный и волосяной покров;

средство защиты дыхания, например респиратор;

средство связи типа радио, чтобы слушать оповещения власти.

По словам Репича, на территории, где был взрыв, можно будет безопасно находиться за несколько месяцев. Видим, что на Хиросиме все живут, там уровень радиации почти не отличается.

"Количество радионуклидов, которое было образовано во время ядерного взрыва, несопоставимо меньше, если сравнивать с аварией на АЭС. Со временем эта территория станет пригодной для жизни, но на первых этапах уровни радиации могут быть очень высокими, и нужно ожидать в укрытии", – подытожил Глеб Репич.

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