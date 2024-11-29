Российский дезертир заявил, что Россия была готова использовать "ядерку": что в его словах странного

На днях российский военный, который нес службу на базе ядерного оружия и сбежал из России, заявил, что страна-агрессор 24 февраля 2022 года была готова нанести ядерный удар, а его подразделение было приведено в полную боевую готовность. Однако его слова могут оказаться обычным запугиванием, а он сам – не дезертиром, а сотрудником ФСБ.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, объяснив, что очевидно, что ядерные боеголовки могли быть приведены в полную боевую готовность, потому что когда Россия начала полномасштабную войну, то все ее подразделения должны были быть готовы.

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Был ли смысл России бить "ядеркой"

Однако, по словам майора запаса, приведение подразделения в боевую готовность еще не означает, что Россия реально хотела применить ядерное оружие. С его слов, непонятно зачем, ведь в Кремле были уверены, что российской армии удастся взять Киев за 3 дня.

"Ядерное оружие делится на 2 категории: стратегическое и тактическое. Какое именно россияне хотели использовать? Межконтинентальную баллистику? Смысла ее применять не было никакого, как и тактическое оружие. А стратегическое используется для того, чтобы нанести необратимое разрушение. Для этого врагу пришлось бы одновременно атаковать много украинских городов, но россияне буди уверены, что у них и без этого все получится", – отметил Гетьман.

Состояние российского ядерного оружия

Срок годности ядерного заряда, по словам ветерана российско-украинской войны, составляет 10 лет. Он отметил, что в России 30 лет не менялся ядерный потенциал, после развала СССР на ее территории не было ни одного испытания ядерного оружия.

Как пояснил Гетьман, если не менять ядерные боеголовки, внутри бомбы начинает распадаться уран. Радиоактивного излучения не происходит, потому что эта бомба защищена, но внутри нее происходит распад. Уран загрязняется, перестает быть чистым, цепная реакция уже не произойдет, поэтому и взрыв этой бомбы становится маловероятным.

Это называется грязной бомбой, это ядерная бомба, срок годности которой истек. Поэтому запугивания этого сотрудника ФСБ, который изображает из себя дезертира, слушать не стоит,

– считает Гетьман.

Напомним, бывший российский офицер, который выехал из России, рассказал, что боевая готовность ядерного оружия с начала широкомасштабного вторжения российской армии в Украину сохранялась ориентировочно 3 недели. По его словам, обслуживание "ядерки" для поддержания ее в надлежащем состоянии в России осуществляется регулярно. Он также поделился деталями военной службы на секретной ядерной базе.