Украина не может выработать свое ядерное оружие: как наше государство может действовать с позиции силы

Есть мнение, что Украина могла бы изготавливать свое ядерное оружие, как Иран, чтобы действовать с позиции силы. Однако это невозможно. В то же время у нашего государства для этого есть другие возможности.

Украина действует жестко в соответствии с теми силами и средствами, которые есть. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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"Мы и так жестко действуем. Здесь вопрос не в том, что мы не так себя ведем или не так обороняемся. Мы это делаем в соответствии с теми возможностями, силами и средствами, которые у нас есть. Если бы у нас было больше возможностей, мы делали бы это другим способом", – сказал он.

В частности, Украина переступает определенные "красные" линии, которые рисует Запад. Например, ранее нашему государству не позволяли наносить удары по объектам на территории России. Однако сейчас такие атаки происходят постоянно. Таких примеров много.

Поэтому Украина демонстрирует уровень силы, который может себе позволить. Наше государство будет двигаться в направлении увеличения своих возможностей. Однако есть вопросы к партнерам.

Здесь не вопрос не столько к Украине, столько к нашим партнерам. Им надо немножко изменить свое отношение, а не ожидать каких-то радикальных действий со стороны Украины,

– считает политолог.

Важно заметить, что Украина никогда не говорила о подготовке к созданию ядерного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский призвал вернуть ядерный статус Украине, если партнеры не желают принимать наше государство в НАТО.