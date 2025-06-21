Україна діє жорстко відповідно до тих сил та засобів, які є. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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"Ми й так жорстко діємо. Тут питання не у тому, що ми не так себе поводимо чи не так обороняємося. Ми це робимо відповідно до тих можливостей, сил та засобів, які у нас є. Якби у нас було більше можливостей, ми робили б це в інший спосіб", – сказав він.

Зокрема, Україна переступає певні "червоні" лінії, які малює Захід. Наприклад, раніше нашій державі не дозволяли завдавати ударів по об’єктах на території Росії. Однак зараз такі атаки відбуваються постійно. Таких прикладів багато.

Тому Україна демонструє рівень сили, який може собі дозволити. Наша держава буде рухатися у напрямку збільшення своїх можливостей. Однак є питання до партнерів.

Тут не питання не стільки до України, стільки до наших партнерів. Їм треба трошки змінити своє ставлення, а не очікувати якихось радикальних дій з боку України,

– вважає політолог.

Важливо зауважити, що Україна ніколи не говорила про підготовку до створення ядерної зброї. Президент України Володимир Зеленський закликав повернути ядерний статус Україні, якщо партнери не бажають приймати нашу державу до НАТО.