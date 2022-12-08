Ядерный потенциал России существенно просел, – Клочок о новой риторике Кремля

В Кремле изменили риторику применения ядерного оружия. Теперь заговорили о "сдерживающем факторе" и "средстве защиты".

Дело в том, что за многие годы на фоне огромной коррупции ядерный потенциал России существенно просел. Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

Обратите внимание Шольц считает, что риск использования Россией ядерного оружия уменьшился.

87% ядерного запаса России – ядерный мусор, непригодный для использования,

– подчеркнул Валерий Клочок.

У россиян большие проблемы

Посмотрим, чем россияне сегодня обстреливают Украину. Они собирают все, что могут, и обвиняют в этом нашу территорию, чтобы таким образом минимизировать эффективность ПВО, а также – чтобы что-то долетело. Как отмечают военные эксперты, ракетного потенциала, который был бы эффективным и достигал целей, у россиян нет.

Очевидно, что с ядерным оружием у россиян есть огромная проблема. Они много об этом говорят, стоит упомянуть хотя бы историю с суперторпедой "Посейдон". Каждый раз появляется много шума, однако о конкретике не говорится. Клочок считает, что именно поэтому в Кремле сменили риторику.

"Тезис о том, что "мы же не будем" свидетельствует о том, что Россия сегодня вряд ли способна физически использовать это оружие для удара", – убежден политический и экономический эксперт.

Естественно, акцентирует внимание Клочок, ракеты с носителями ядерных боеголовок они могут употреблять, такие случаи уже фиксировались. Однако не больше.

Путин вернулся в инфополе с ядерным шантажом