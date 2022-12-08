Ядерный потенциал России существенно просел, – Клочок о новой риторике Кремля
В Кремле изменили риторику применения ядерного оружия. Теперь заговорили о "сдерживающем факторе" и "средстве защиты".
Дело в том, что за многие годы на фоне огромной коррупции ядерный потенциал России существенно просел. Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.
Обратите внимание Шольц считает, что риск использования Россией ядерного оружия уменьшился.
87% ядерного запаса России – ядерный мусор, непригодный для использования,
– подчеркнул Валерий Клочок.
У россиян большие проблемы
Посмотрим, чем россияне сегодня обстреливают Украину. Они собирают все, что могут, и обвиняют в этом нашу территорию, чтобы таким образом минимизировать эффективность ПВО, а также – чтобы что-то долетело. Как отмечают военные эксперты, ракетного потенциала, который был бы эффективным и достигал целей, у россиян нет.
Очевидно, что с ядерным оружием у россиян есть огромная проблема. Они много об этом говорят, стоит упомянуть хотя бы историю с суперторпедой "Посейдон". Каждый раз появляется много шума, однако о конкретике не говорится. Клочок считает, что именно поэтому в Кремле сменили риторику.
"Тезис о том, что "мы же не будем" свидетельствует о том, что Россия сегодня вряд ли способна физически использовать это оружие для удара", – убежден политический и экономический эксперт.
Естественно, акцентирует внимание Клочок, ракеты с носителями ядерных боеголовок они могут употреблять, такие случаи уже фиксировались. Однако не больше.
Путин вернулся в инфополе с ядерным шантажом
- Владимир Путин сделал очередное маразматическое заявление по ядерному оружию. Кремлевский диктатор "заверил", что Россия запустит ядерные ракеты только в ответ на ядерный удар по ней.
- Неуравновешенный российский лидер убежден, что американское ядерное оружие в большом количестве расположено на территории европейских государств, а в отношении России регулярно проявляется "русофобия".
- По словам Путина, его государству вообще "не свойственны" ядерные угрозы и риторика, а об этом "начали говорить первыми" страны Запада.