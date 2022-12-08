Річ у тім, що за багато років на тлі величезної корупції ядерний потенціал Росії суттєво просів. Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

Зверніть увагу Шольц вважає, що ризик використання Росією ядерної зброї наразі зменшився

87% ядерного запасу Росії – ядерне сміття, непридатне до використання,

– підкреслив Валерій Клочок.

У росіян великі проблеми

Подивімося на те, чим росіяни сьогодні обстрілюють Україну. Вони збирають усе, що можуть, і закидають цим нашу територію, аби у такий спосіб мінімізувати ефективність ППО, а також – щоб щось долетіло. Як зауважують військові експерти, ракетного потенціалу, який був би ефективним і досягав цілей, росіяни не мають.

Очевидно, що з ядерною зброєю у росіян величезна проблема. Вони багато про це говорять, варто згадати хоча б історію з суперторпедою "Посейдон". Щоразу з'являється багато шуму, однак про конкретику не мовиться. Клочок вважає, що саме через це у Кремлі змінили риторику.

"Теза про те, що "ми же нє будєм" свідчить про те, що Росія сьогодні навряд чи спроможна фізично використовувати цю зброю для удару", – переконаний політичний та економічний експерт.

Звісно, акцентує Клочок, ракети з носіями ядерних боєголовок вони можуть використовувати, такі випадки вже фіксувалися. Проте не більше.

Путін повернувся в інфополе з ядерним шантажем