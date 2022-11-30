К 2035 году у Китая могут быть 1500 ядерных боеголовок, – Пентагон

Китай существенно увеличивает количество ядерных боеголовок. За 2 года их запасы выросли в 2 раза.

Соответствующие данные представили в отчете Пентагона. Говорится, что официальный Пекин сосредоточил внимание на том, чтобы бросить вызов Штатам в ядерной сфере.

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По подсчетам США, еще в 2020 году у Китая было 200 ядерных боеголовок. Ожидали, что увеличить запас в 2 раза страна сможет в течение 10 лет. В то же время Китай успел сделать это за 2 года.

В настоящее время у государства уже более 400 ядерных боеголовок.

То, что мы действительно наблюдали за последние пару лет, — это ускоренное расширение,

– говорится в сообщении США.

Китай хочет добиться ядерных успехов в очень быстрой перспективе.

Сунак предупредил Китай о завершении "золотой эры"

Риши Сунак – премьер Великобритании – объявил о завершении "золотой эры" в торговле с Китаем.

"Политика Китая вызов для наших ценностей и интересов. Это вызов, который становится все острым по мере того, как он движется к еще большему авторитаризму", – сказал премьер.

В частности, Сунак категорически осудил подавление протестов против локдаунов в КНР.

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