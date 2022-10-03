Действительно ли можно отследить процесс подготовки ядерного удара: ответ эксперта Defense Express

Путин угрожает Украине ядерным ударом, но такая атака предполагает определенную подготовку. Этот процесс очень легко можно заметить на спутниках, поэтому о подготовке к удару тактическим ядерным оружием можно узнать заранее.

Что предшествует ядерному удару

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он пояснил, что ядерные боеголовки постоянно на ракетах не стоят, особенно, если речь идет об оперативно-тактических комплексах, например, типа "Искандер".

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Так, все ядерные боеголовки лежат на специальных базах хранения, более того, их должны хранить в соответствующих микроклиматических условиях. Если же хранить их так, как россияне привыкли хранить свои снаряды, то ядерный боезаряд просто не разразится, ведь это сложный конгломерат химических соединений, который должен инициироваться в соответствующих условиях.

Итак, согласно алгоритмам применения тактического ядерного оружия, если есть приказ выдать ядерную боеголовку, из этих же баз должна выехать целая кавалькада машин специального назначения, в одной из которых должна быть ядерная боеголовка. Ее везут на место базирования той или иной ракетной бригады, где и прикручивают на ракету. Лишь после этого ракетная установка уезжает на рубеж для стрельбы.

Как видим, в этом процессе есть по меньшей мере 3 этапа, каждый из которых можно довольно легко отследить, потому что это будет заметно со спутника,

– констатировал военный эксперт.

Насколько возможен ядерный удар

Киричевский отметил, что хоть россияне и разбрасываются угрозами, есть несколько нюансов, которые делают нанесение удара менее возможным. Например, сейчас есть вопрос, остались ли у россиян "Искандеры" вообще, чтобы применить ядерную боеголовку. Дело в том, что по состоянию на конец августа в ГУР МО сообщалось, что в России осталось менее 200 баллистических ракет этого типа.

Как пояснил военный эксперт, это означает, что половина ракетных бригад России сейчас вообще не имеют "Искандеров", а имеющие могут рассчитывать буквально на один залп. Следовательно, было бы логично, если бы оккупанты начали экономить эти ракеты, но они этого не делают.

"Этими "Искандерами" сейчас активно бьют по гражданской инфраструктуре Одесщины и Днепропетровщины. Получается, что им есть радость от того, что они уничтожили дом нашего офицера-артиллериста, который как раз воевал под Лиманом, но тем самым они лишили себя как минимум 10 средств доставки ядерного оружия", – объяснил он.

Есть и еще один специфический нюанс – доктрина применения ядерного оружия армии России предполагает, что генералы должны находиться в воздухе, на специальных летающих командных пунктах типа Ил-22ПП. Однако, по меньшей мере, половина этих самолетов сейчас неисправна и находится на ремонте.

Они, конечно, могут в красивых залах Кремля рассказывать, что Россия всех победит и обязательно применит тактическое ядерное оружие, но это действительно выглядит как блеф. Потому что российская армия в достаточно деградированном положении, чтобы провести это быстро и молниеносно, и чтобы Запад не смог этому помешать,

– подытожил Киричевский.

Иван Киричевский о возможности применения ядерного оружия Россией: смотрите видео

Какой ядерный потенциал у России

Аналитики BBC подсчитали, сколько ядерных боеголовок имеет в своем арсенале страна-агрессор. Федерация американских ученых заявила, что Россия имеет 5 977 таких боеголовок, хотя эти цифры и приблизительны.

Впрочем, не все из них реально могут применить. Так, например, 1 500 боеголовок сняты с эксплуатации и подлежат демонтажу. По словам экспертов, сейчас "развернуто" около 1 500 российских боеголовок.