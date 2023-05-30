Большая ошибка Путина: зачем Лукашенко очень стремится получить ядерное оружие

Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Это может стать большой ошибкой Путина, которой воспользуется Лукашенко.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России Илья Пономарев. По его словам, ядерное оружие может стать настоящим "спасением" для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в будущем.

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Лукашенко нужно ядерное оружие

По мнению Пономарева, Лукашенко действительно нужно ядерное оружие. Ведь после гибели или просто отстранения Путина от власти Запад не сможет так легко давить на белорусского диктатора.

Он воспринимает это как гарантию собственного выживания. Потому я считаю это огромной ошибкой со стороны Путина. Даже говорить о такой возможности неправильно. Но вижу, что Путин хочет дожать Лукашенко, чтобы тот непосредственно присоединился к войне против Украины,

– отметил Пономарев.

Лукашенко разрешил Путину использовать собственную территорию для подготовки российских оккупантов, размещения самолетов, запуска ракет и т.д. Однако белорусские военные до сих пор не участвуют в войне против Украины.

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Как предположил Пономарев, сейчас важно, чтобы Лукашенко находился у власти в Беларуси. В случае его смерти или других обстоятельств, на место в Минске может прийти марионетка Путина, которая заставит белорусские войска вступить в войну.

В таком случае полк Калиновского, который сейчас воюет на стороне Украины, должен срочно двигаться на Минск, чтобы предотвратить такой сценарий.

Ядерное оружие на территории Беларуси: коротко

Еще в марте Владимир Путин угрожал, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Естественно, Александр Лукашенко поддержал инициативу российского диктатора. Этим оружием вроде бы сможет пользоваться только Россия.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, этот шаг лишь усугубляет ситуацию для самого Лукашенко. Кремль делает все, чтобы полностью контролировать систему власти в Беларуси.

Ранее Путин сообщал, что до 1 июля в Беларуси должно быть достроено хранилище для тактического ядерного оружия.