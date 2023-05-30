Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов. За його словами, ядерна зброя може стати справжнім "порятунком" для самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка у майбутньому.

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Лукашенку потрібна ядерна зброя

На думку Пономарьова, Лукашенку дійсно потрібна ядерна зброя. Адже після загибелі чи просто усунення Путіна від влади Захід не зможе так легко тиснути на білоруського диктатора.

Він сприймає це як гарантію свого особистого виживання. Тому я вважаю це величезною помилкою з боку Путіна. Навіть говорити про таку можливість неправильно. Але бачу, що Путін хоче дотиснути Лукашенка до того, щоб той безпосередньо долучився до війни проти України,

– зазначив Пономарьов.

Лукашенко дозволив Путіну використати власну територію для підготовки російських окупантів, розміщення літаків, запуску ракет тощо. Однак білоруські військові досі не беруть участі у війні проти України.

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Як припустив Пономарьов, зараз важливо, щоб Лукашенко перебував при владі в Білорусі. У випадку його смерті чи інших обставин на місце в Мінську може прийти маріонетка Путіна, яка змусить білоруські війська вступити у війну.

В такому разі білоруський полк Калиновського, який зараз воює на боці України, має терміново рухатися на Мінськ, щоб запобігти такому сценарію.

Важливо! За даними ЗМІ, Росія та Білорусь таки підписали угоду про переміщення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. У квітні окупанти провели навчання для білоруських військових щодо тактичних ядерних боєголовок для ракет "Іскандер".

Ядерна зброя на території Білорусі: коротко