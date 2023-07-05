Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины, – Financial Times

Лидер Китая Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия против Украины. Об этом он сказал ему во время своего визита в Москву в марте.

Источники говорят, что в разговорах с дипломатами других стран китайские чиновники стали называть отказ России от ядерных угроз своим достижением. Таким образом, это помогает Пекину возобновлять отношения с Европой.

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Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия

Как стало известно, Китай публично выступал против использования ядерного оружия. Предостережение Си дало Западу надежду на то, что Пекин придерживается этой риторики и за закрытыми дверями.

Китай взял на себя ответственность за отправку сообщения на всех уровнях,

– отметил высокопоставленный чиновник администрации США.

Источники, близкие Кремлю, отмечают, что российский диктатор лично решил, что тактическое ядерное оружие не даст России преимущества. Так, ядерный удар, вероятно, превратит районы, которые Путин хочет оккупировать, в "облученные пустоши", и это мало что даст для продвижения террористов на фронте.

Китай разочаровался в Путине

Недавно военный эксперт Олег Жданов заявил, что президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин разочарован слабостью Владимира Путина. После событий 24 июня Китай больше не рассматривает Россию как союзника.

Жданов считает, что в Китае даже был шок от того, насколько российский президент испугался. Там демонстративно вызвали замминистра внешних дел и попросили подготовить отчет о так называемом "перевороте". После этих событий Си не рассматривает Россию как союзника, а исключительно сырьевую базу.