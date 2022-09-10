Гудков сказал, есть ли сейчас угроза применения ядерного оружия путиным

ВСУ наносят поражение российским войскам одно за другим, деоккупируют украинские территории. На фоне этого российские пропагандисты начали напоминать о ядерном оружии, однако угроза его применения – минимальная.

Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Ранее российские пропагандисты на своем телевидении прямо угрожали нанести удары по Ровненской и Хмельницкой АЭС.

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Угрозы применения ядерного оружия нет

Гудков рассказал, что сейчас угрозы применения ядерного оружия нет или она минимальна. Однако это не означает, что подобная угроза не появится в будущем.

Когда весь фронт будет трещать по швам, когда ничего не будет получаться, когда будет массовый побег войск, когда военные будут убегать, бросая оружие и не обращая внимание на все трибуналы, тогда риск усилится,

– отметил российский оппозиционный политик.

Он добавил, что это уже началось, и у мира нет другого выхода, как дожать путина. Он сейчас не готов умирать.

"Он не готов к ядерной войне ни морально, ни психологически, ни организационно, ни технически. Так же, как он не был готов в 2014 году к широкомасштабной агрессии против Украины", – отметил Гудков.

Путин сразу получит ответный удар

По его словам, путин получает жесткие угрозы и сигналы, если он применит ядерное оружие, то немедленно получит ответный удар. Этот фактор очень рационализирует его, несмотря на то, насколько он сошел с ума.

У него есть достаточно адекватности, чтобы оценить личную угрозу. А он таков, что готов разрушить все и всех вокруг, лишь бы самому остаться в живых. Поэтому он очень болезненно реагирует на угрозы своей жизни, поэтому страны Запада должны сделать все, чтобы у путина и мысли не было применить ядерное оружие,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Как путину удержать армию от побега

Гудков предположил, что бегство российской армии на разных участках фронта связано с тем, что они шокированы, поскольку не привыкли к таким условиям. Обычно они либо наступают, либо все накрывают огнем, обеспечивая безопасность своих позиций.

"Впрочем, я думаю, что скоро фронт все равно будет стабилизирован. Всегда, даже наступление, имеет ограниченные ресурсы: человеческие, моральные, технические, физические. Люди не могут быть постоянно на максимуме, и передышка наступит", – подчеркнул он.

По мнению российского оппозиционного политика, когда будет стабилизирован фронт, путин снова начнет торговаться с миром до следующего наступления ВСУ. Однако позиции путина сейчас слабее, чем даже 1,5 недели назад. путин уже не может требовать одних территорий вместо других.

Он сейчас не может на кого-то давить и выдвигать ультиматумы. Однако все равно будет пытаться разыграть последние карты, чтобы добиться более-менее успешного выхода из войны. Думаю, на это он все еще надеется,

– подытожил Гудков.

Гудков сказал, есть ли угроза применения ядерного оружия путиным: смотрите видео

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