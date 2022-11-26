"Энергетика – предпоследний шантаж Путина": пойдет ли диктатор на последний

Российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Кремль надеется, что отсутствие света, воды, тепла и связи привлечет украинцев к переговорам.

Путин не может победить Украину на поле боя, поэтому атакует мирное население. Об этом 24 каналу сказал российский политолог и общественный деятель Аббас Галлямов.

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"Энергетика – предпоследний шантаж Путина. Последний аргумент, конечно, все-таки ядерное оружие", – утверждает политолог.

Путин плывет по течению

Галлямов акцентирует, что ядерное оружие – очень рискованная вещь, переводящая конфликт в плоскость, которую вообще невозможно контролировать. Ответят ли страны НАТО и каким образом – это уже от них будет зависеть.

Путин по мере возможности попытается избежать использования ядерного оружия и применит его только в той ситуации, когда окончательно потеряет надежду на все остальное. Возможно, и тогда он тоже не решится, я этого не исключаю вообще,

– говорит Аббас Галлямов.

Учитывая события последних месяцев, отмечает политолог, Путин просто плывет по течению. "Он теряет способность делать какие-то шаги, которые ломают ситуацию. Задавать новые тренды он не может", – подчёркивает политолог.

По мнению Галлямова, предсказать, решится ли Путин на ядерное оружие – невозможно. Поэтому такую опцию следует держать в голове, ведь у Кремля больше ничего не осталось.

Нанести поражение украинцам на фронте Путин не может – если бы он мог, конечно, сделал бы это. Поэтому ему приходится повышать издержки для Украины в тылу. По его замыслу, измученные граждане должны требовать от Зеленского, мол, "достаточно арканиться, мы устали это терпеть, садись за стол переговоров",

– отмечает общественный деятель.

Смысл действий россиян лежит на поверхности, и они откровенно об этом говорят. Путинский приспешник Дмитрий Песков четко сказал: "украинцы могут в любой момент это прекратить, если пойдут на наши условия".

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