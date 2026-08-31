Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, ядерная доктрина России нарушалась уже несколько раз с начала полномасштабной войны. Но в Кремле так и не дошло до применения этого оружия.

Что сдерживает Россию?

По словам Уса, у России было желание применить ядерное оружие в 2022 году на фоне неудач в Харьковской и Херсонской областях. Тогдашний глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, где передал предупреждение о недопустимости применения ядерного оружия.

Вряд ли Россия просто прислушалась бы к предупреждению со стороны Соединенных Штатов. Но есть и другие факторы, сдерживающие Кремль.

Не только в США говорили о недопустимости применения ядерного оружия. Об этом неоднократно заявляли в Индии и Китае. А вот здесь уже есть зависимость. А где есть зависимость – там есть рычаги влияния. Россия сильно зависит как от Китая, так и от Индии,

– отметил Ус.

Что сдерживает Россию от применения ядерного оружия: смотрите видео 24 Канала

Не стоит также забывать, что Россия унаследовала ядерное оружие от Советского Союза. И есть много вопросов относительно того, насколько исправны тамтешние ракеты и не взорвутся ли они во время запуска.