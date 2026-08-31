Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, ядерна доктрина Росії була порушена вже кілька разів з початку повномасштабної війни. Але в Кремлі так і не дійшли до застосування цієї зброї.

Що стримує Росію?

За словами Уса, Росія мала бажання застосувати ядерну зброю у 2022 році на тлі невдач у Харківській та Херсонській областях. Тодішній очільник ЦРУ Вільям Бернс зустрічався з очільником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним, де передав попередження про неприпустимість застосування ядерної зброї.

Навряд чи Росія просто дослухалася б до попередження від Сполучених Штатів. Але є інші чинники, які стримують Кремль.

Не лише у США говорили про неприпустимість застосування ядерки. Про це неодноразово казали в Індії та Китаї. А ось тут вже є залежність. А де є залежність – там є важелі впливу. Росія сильно залежить як від Китаю, так і від Індії,

– зазначив Ус.

Що стримує Росію від використання ядерної зброї: дивіться відео 24 Каналу

Не варто також забувати, що Росія успадкувала ядерну зброю від Радянського Союзу. І є багато питань щодо того, наскільки справними є тамтешні ракети та чи не вибухнуть вони під час старту.