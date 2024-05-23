Каким же сейчас является арсенал тактического ядерного вооружения России, и где об этом можно прочитать подробно, рассказали обозреватели.

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Какое количество ядерного оружия у оккупантов

Обозреватели отметили, что подробные цифры покажут, какие слабые места своего тактического ядерного арсенала стремится прикрыть Кремль, "играя атомными мышцами на публику".

Наиболее полным источником по этому вопросу является справочник Bulletin of the Atomic Scientists. В частности, в нем приводятся оценки по арсеналу ядерного оружия России по состоянию на 2024 год.

Кстати, именно исследователи Bulletin of the Atomic Scientists ведут отсчет "Часов Судного Дня", что предупреждает человечество об уровне опасности ядерной войны.

Россия на данный момент имеет только 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 к ОТРК "Искандер",

– отметили аналитики.

Добавили, что во время своих "ядерных" маневров оккупанты демонстрировали также и авиационную компоненту, – Ту-22М3 и МиГ-31К. Справочник указывает на том, что в целом воздушно-космические силы России суммарно под самолеты типов Ту-22М3 и МиГ-31К, Су-24М и Су-34 имеют 334 ядерных боезаряда, в частности, входят и свободнопадающие атомные бомбы, и "спецБЧ" под различные типы ракет.

Какое количество ядерного оружия в арсенале России / Скриншот

Также авторы Bulletin of the Atomic Scientists утверждают, что под свои 52 Ту-95МС захватчики имеют в целом 430 ядерных боезарядов, а под 15 Ту-160 – 156 боеголовок. Кстати, в обоих случаях речь идет о "спецБЧ" под крылатые ракеты типов Х-55 и Х-102 (ядерный вариант той же Х-101).

Исследователи отметили, что заявленный показатель арсенала нестратегического ядерного вооружения в распоряжении военно-морского флота агрессора выглядит значительно больше, чем даже для стратегической авиации, – в целом 784 ядерных боезаряда.

Впрочем, в этот показатель суммарно включены "спецБЧ" под различные типы торпед, противокорабельных ракет и даже глубинных бомб. А вот крылатые ракеты "Калибр" в этот перечень не входят, ведь даже российские пропагандисты не заявляли о возможной адаптации этих КРМБ под ядерные боеголовки.

Российская ракета Х-102 / иллюстративное изображение из открытых источников

Кстати, авторы Bulletin of the Atomic Scientists в отдельные строки вывели показатель в 4 ядерные боеголовки под береговой комплекс "Редут" и 23 боеголовки под ракеты П-800 "Оникс".

Использование ядерных боезарядов в средствах ПВО может выглядеть крайне специфическим, однако наличие и таких "спецБЧ" у россиян заявляется также,

– отметили обозреватели.

Добавили, что речь идет о 250 ядерных боеголовок под С-300/400 и 68 боезарядов под противоракеты 53Т6, которые обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону Москвы.

Впрочем, стоит обратить внимание, что списанные, но одновременно неутилизированные ядерные боезаряды России учитываются отдельно. Заявленная цифра достигает 1200 единиц.