Яким же зараз є арсенал тактичного ядерного озброєння Росії, та де про це можна прочитати детально, розповіли оглядачі.

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Яка кількість ядерної зброї в окупантів

Оглядачі зауважили, що детальні цифри покажуть, які слабкі місця свого тактичного ядерного арсеналу прагне прикрити Кремль, "граючи атомними м'язами на публіку".

Найбільш повним джерелом щодо цього питання є довідник Bulletin of the Atomic Scientists. Зокрема, у ньому наводяться оцінки по арсеналу ядерної зброї Росії станом на 2024 рік.

До речі, саме дослідники Bulletin of the Atomic Scientists ведуть відлік "Годинника Судного Дня", що попереджає людство про рівень небезпеки ядерної війни.

Росія на цей момент має лише 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети 9М723 та 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729 до ОТРК "Іскандер",

– зауважили аналітики.

Додали, що під час своїх "ядерних" маневрів окупанти демонстрували також й авіаційну компоненту, – Ту-22М3 та МіГ-31К. Довідник вказує про те, що загалом повітряно-космічні сили Росії сумарно під літаки типів Ту-22М3 та МіГ-31К, Су-24М та Су-34 мають 334 ядерні боєзаряди, зокрема і вільнопадаючі атомні бомби, та "спецБЧ" під різні типи ракет.

Яка кількість ядерної зброї в арсеналі Росії / Скриншот

Також автори Bulletin of the Atomic Scientists стверджують, що під свої 52 Ту-95МС загарбники мають загалом 430 ядерних боєзарядів, а під 15 Ту-160 – 156 боєголовок. До речі, в обох випадках йдеться про "спецБЧ" під крилаті ракети типів Х-55 та Х-102 (ядерний варіант тої ж Х-101).

Дослідники зауважили, що заявлений показник арсеналу нестратегічного ядерного озброєння в розпорядженні військово-морського флоту агресора видається значно більшим, аніж навіть для стратегічної авіації, – загалом 784 ядерні боєзаряди.

Втім, у цей показник сумарно включені "спецБЧ" під різні типи торпед, протикорабельних ракет і навіть глибинних бомб. А от крилаті ракети "Калибр" у цей перелік не входять, адже навіть російські пропагандисти не заявляли про можливу адаптацію цих КРМБ під ядерні боєголовки.





Російська ракета Х-102 / ілюстративне зображення з відкритих джерел

До речі, автори Bulletin of the Atomic Scientists в окремі рядки вивели показник в 4 ядерні боєголовки під береговий комплекс "Редут" і 23 боєголовки під ракети П-800 "Онікс".

Використання ядерних боєзарядів в засобах ППО може виглядати вкрай специфічним, однак, наявність і таких "спецБЧ" в росіян заявляється також,

– зазначили оглядачі.

Додали, що йдеться про 250 ядерних боєголовок під С-300/400 та 68 боєзарядів під протиракети 53Т6, які забезпечують протиповітряну й протиракетну оборону Москви.

Втім, варто звернути увагу, що списані, але водночас неутилізовані ядерні боєзаряди Росії обліковуються окремо. Заявлена цифра сягає 1200 одиниць.