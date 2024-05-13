Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что российская элита боится Путина и не думает ни о чем другом, как о собственном обогащении. Если бы они осознавали угрозу, Путин бы не был у власти.

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Самоубийство для Путина

Самая главная проблема, по словам Жирнова, в том, что никто до конца не знает, насколько рациональным является Путин. У российского диктатора нет другого способа, как заставить мир не применять против него полную экономическую блокаду. Заявлениями о применении ядерного вооружения он пытается его напугать.

Кнопка ядерного оружия – это самоубийство для Путина и России,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Бездействие российской элиты

Оставлять надежды на то, что российская элита хоть как-то остановит идеи российского диктатора бесполезно. Хотя они имеют огромные деньги, за все годы правления Путина строили "свои империи", они все равно не понимают, что одно нажатие на "красную кнопку" уничтожит весь их "честный" труд.

Если бы они это понимали, Путина бы уже давно не было бы у власти. Это самый опасный человек для элиты России,

– подчеркнул Жирнов.

Однако на самом деле, как таковой элиты в России и нет. По словам экс-работника КГБ, это просто 2,5 тысячи людей, которых собрали в залах кремлевского Кремля для присутствия на "инаугурации" Путина.

Вот заходит этот старый 72-х летний человек Путин в зал. Вокруг него есть 2,5 тысячи людей, которые могли бы его "затоптать" за 30 секунд. Однако эти люди, парализованы страхом и коррупцией, постоянно трясутся за свою жизнь,

– отметил Жирнов.

Шантаж ядерным оружием: коротко