Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что ядерный потенциал и Соединенных Штатов, и России есть чрезвычайно серьезным. Хотя в оккупантов, вероятнее всего, есть определенные проблемы в этом направлении.

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Что известно о "Сармате"

Как отметил Черник, Россия имела на вооружении комплекс Р-36М "Сатана", которые до 2014 года обслуживала Украина, и УР-100М. Им на замену разработали комплекс "Сармат" с баллистической ракетой с дальностью поражения более 11 тысяч километров. Там также якобы есть раздельные боеголовки с мощностью от 8 до 20 мегатонн.

Самое сложное, что есть в системах вооружения – ядерное оружие. Я разделяю мнение, что "Сармат" – это пропаганда. Разгонный блок "Авангард", который должны были накладывать сверху… Там было 40% специальной западной микроэлектроники. Еще показатель в 28 Мах заявляли. Это – нерабочая тема,

– заметил Черник.

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Впрочем, в России также есть РС-24 "Ярс" шахтного и мобильного базирования. Она может ездить и стрелять на 7 – 10 тысяч км. А раздельные боеголовки там мощностью в 300 – 500 килотонн. В США пришли к выводу, что им не нужен прхожий тип вооружения.

И США, и Россия имеют возможность запускать ядерные ракеты из стратегических бомбардировщиков и подлодок. Но никто так точно и не знает, какие будут последствия после тотальной ядерной войны.

Все считают до одной последней боеголовки. Из того, что способны запустить оккупанты, может долететь 1%. Это 10-20 боеголовок, а может и больше. Это область математических вероятностей. Никто не знает, как это работает в реальных боевых условиях. В Хиросиме одна бомба имела 13 килотонн. А что будет, если запустят 20-мегатонную боеголовку?

– заметил Черник.

Ядерное оружие России: коротко