Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и эксперт по радиотехнологиям Сергей Безкрестнов, отметив, что у России действительно есть достаточно баллистических ракет, чтобы осуществить ядерный удар. Речь идет как о тактическом, так и о стратегическом уровне.

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Может ли Россия применить ядерное оружие

Как отметил Безкрестнов, сомнительно, что Россия дойдет до ядерного удара по любой территории на Земле. Ведь это фактически будет означать начало ядерной войны. Маловероятно, что оккупанты когда-то также используют тактическое ядерное оружие на линии фронта.

Однако бесспорно, что они могут "включить" свой шантаж. А взорвать ядерное оружие на достаточно высокой высоте – это достаточно специфическая идея. Но она чревата неприятными последствиями.

При ядерном взрыве на достаточно значительной высоте не будет фактора заражения окружающей среды радиацией. Также не будет ударной волны. Но это все может полностью вывести из строя электронику. Все со школы помнят, как работает электромагнитный импульс при ядерном оружии. Такой взрыв может повредить электронику на большой площади. Это может деморализовать войска,

– сказал военный.

Новая угроза от России: коротко