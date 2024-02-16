Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та експерт із радіотехнологій Сергій Безкрестнов, зауваживши, що в Росії дійсно є достатньо балістичних ракет, щоб здійснити ядерний удар. Йдеться як про тактичного, так і про стратегічного рівня.

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Чи може Росія застосувати ядерну зброю

Як наголосив Безкрестнов, сумнівно, що Росія дійде до ядерного удару по будь-які території на Землі. Адже це фактично означатиме початок ядерної війни. Малоймовірно, що окупанти колись також використають тактичну ядерну зброю на лінії фронту.

Однак безперечно, що вони можуть "увімкнути" свій шантаж. А підірвати ядерну зброю на достатньо високій висоті – це досить специфічна ідея. Але вона загрожує неприємними наслідками.

При ядерному вибуху на достатньо значній висоті не буде фактору зараження навколишнього середовища радіацією. Також не буде ударної хвилі. Але це все може повністю вивести з ладу електроніку. Усі зі школи пам'ятають, як працює електромагнітний імпульс при ядерній зброї. Такий вибух може пошкодити електроніку на великій площі. Це може деморалізувати війська,

– сказав військовий.

Нова загроза від Росії: коротко