Журналісти Reuters зазначили, що Путін посилав сигнали Сполученим Штатам як публічно, так і приватно, через посередників. Однак американські партнери відмовилися ухвалювати рішення про Україну без наших представників.

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США відмовили Путіну у його пропозиції "припинити вогонь"

Журналісти, посилаючись на слова трьох російських джерел, зазначили, що наприкінці 2023 року в Туреччині відбулася зустріч посередників зі США та Росії щодо пропозицій Путіна "припинити вогонь в Україні". За словами обізнаних співрозмовників, ці неофіційні контакти, ініційовані Росією, вочевидь, не дали якихось суттєвих результатів.

Водночас чиновник зі Сполучених Штатів стверджує, що йому нічого не відомо про такі неофіційні контакти через посередників.

Крім того, джерела надали інформацію, що начебто радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван повинен був обговорити з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим подальші кроки в переговорному процесі.

Однак, як стверджує російське джерело, під час телефонної розмови в січні 2024 року Салліван повідомив Ушакову, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти відносин, але не "припинення вогню в Україні без українських представників".

Американський чиновник відмовився надати будь-які подробиці про ці ймовірні дзвінки або підтвердити, чи відбулася розмова з Ушаковим.

Російські співрозмовники також стверджують, що Путін пропонував "заморозити конфлікт на нинішньому рівні" й не бажав відмовлятися від будь-якої української території, яка тимчасово перебуває під російським контролем.

Перемовини не мали жодного результату

Високопоставлене російське джерело, поінформоване про переговори наприкінці 2023 - 2024 років, на умовах анонімності повідомило, що контакти з американцями зрештою ні до чого не призвели.

Інше російський співрозмовник, знайомий з цими контактами, стверджувало, що американці через посередників передали Москві своє небажання обговорювати можливе припинення вогню без участі України.

Третє джерело, поінформоване про переговори, заявило, що "з американцями все розвалилося" і що США відмовилися чинити тиск на Україну.

Водночас один зі співрозмовників з Росії висловив розчарування Сполученими Штатами, критикуючи їхнє небажання підштовхувати Україну до переговорів.

Путін сказав: "Я знав, що вони нічого не зроблять. Вони підрубали корінь контактів, на встановлення яких пішло два місяці",

– наголосило джерело.

Ще одне російське джерело припустило, що США сумніваються у щирості Путіна щодо припинення вогню, стверджуючи при цьому, що російський диктатор "дійсно готовий обговорювати припинення вогню, але також готовий воювати стільки, скільки буде потрібно".

Російські співрозмовники тепер стверджують, що Кремль не бачить сенсу в подальших контактах зі Сполученими Штатами з цього питання і що війна триватиме.

Анонімний американський чиновник у Вашингтоні заявив, що США не ведуть жодних переговорів з Росією через нерозкриті канали, і підкреслив, що Вашингтон послідовно утримується від виключення України з цього процесу.