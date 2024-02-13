Інтерв'ю мало визначеного реципієнта – американську авдиторію. Путін намагався апелювати до неї, хоч, найпевніше, так і не зміг донести свою думку. Офіцер ЗСУ Тарас Березовець у розмові з 24 Каналом детально проаналізував інтерв'ю, акцентувавши на моментах, які справді вартують уваги.

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Політична ціль інтерв'ю

Такер Карлсон – любитель теорій змов. Тож, можливо, інтерв'ю з Владіміром Путіним, який, склалось враження, ледь не на ходу вигадував історичні "факти", йому було до вподоби. Однак зустріч Карлсона і Путіна мала чіткі цілі.

Безперечно Карлсон і Путін переслідували власні політичні цілі. Карлсону важливо повернутися як топовий журналіст. Коли він мовить лише з власного сайту та використовує платформу X, йому це не цікаво. Звичайно, він хоче повернутися на великі екрани, збільшити свій вплив, а також дістати номінацію на віцепрезидента як партнер Дональда Трампа,

– зауважив Тарас Березовець.

Водночас поки що немає підстав вважати, що Карлсон погоджував з Трампом якісь питання до Путіна. Хоч і виключати такий варіант також не можна.

Офіцер ЗСУ зауважив, що потрібно звернути увагу на дві найважливіші речі, які проговорив Путін у цьому так званому інтерв'ю:

пропозиція до Заходу сісти за стіл переговорів про мир без участі України – Путін напряму про це заявив;

пропозиція Заходу щодо розподілу України. Тому Путін так багато говорив про Угорщину та інші держави, мовляв, у них є теж свої історичні претензії.

"Претензії Росії Путін також оголошував і пояснював якимись листами гетьмана Богдана Хмельницького. Це було найголовніше і це нас має цікавити. Він ці тези спеціально озвучив. Путін хотів їх донести до консервативного американського і західного глядача, розуміючи, що саме така мільйонна аудиторія дивиться Такера Карлсона", – наголосив Березовець.

Найголовніше в інтерв'ю

Владімір Путін також чимало наголошував на тому, що Росія не збирається нападати на НАТО. Мовляв, у Москви немає жодного інтересу для таких дій.

Найбільше у своєму інтерв'ю Путін, окрім України, згадував Польщу. Здається, 36 разів. Його сентенції щодо того, що Росія не має планів нападати на Польщу та країни Балтії, слід сприймати без частки "не". Він дійсно має такі плани, це найголовніше, що пролунало в цьому інтерв'ю,

– підкреслив Березовець.

На це зокрема вказує й те, що багато прогресивних країн, які входять до Альянсу, вже оголосили про плани підготовки до можливої війни з Росією. Про це, зокрема, говорять у керівництві Швеції, Польщі, Німеччини, країн Балтії тощо.

"Однак Путін все одно має почуватися незадоволеним цим інтерв'ю, тому що те, як він виглядав під час розмови з Карлсоном, та те, як його понесло в історичні аналогії, демонструє певний рівень його психологічної втоми та навіть психічної деградації", – зауважив офіцер.

Це й не дивно, адже замість того, аби чітко дати відповідь на запитання "чому ви напали на Україну", Владімір Путін вирішив влаштувати Такеру Карлсону урок історії якогось паралельного світу.

"Впевнений, що це не був план, і не такий текст йому писав Дмітрій Пєсков (спікер Путіна – 24 Канал) чи спічрайтери. Це його внутрішня "біполярочка" грає", – зазначив Березовець.

Як Путін апелював до американського глядача

Очевидно, що так зване інтерв'ю Владіміра Путіна було розраховане на здебільшого американську авдиторію. Кремль переможно звітував, що нібито понад 100 мільйонів людей подивилися це інтерв'ю. Однак найімовірніше, що значна частина переглядів – самих росіян, ще частину переглядів просто "накрутили".

Треба визнати, що дивилось і багато консерваторів. Але навіть нам складно зрозуміти, чому Путін поніс всю цю псевдоісторичну ахінею, а для західного глядача якісь печеніги, половці, віщий Олег, князь Ігор – це взагалі з області фантастики. Вони просто в цьому загубилися, і я впевнений, що просто не додивилися це інтерв'ю та не зрозуміли, що ж він хотів цим сказати,

– наголосив офіцер.

Водночас Путін намагався поставити ставку на авдиторію, яка дивиться зазвичай Карлсона і голосує на Дональда Трампа. Мовиться про християн, насамперед – протестантів.

"Путін намагався надіслати декілька чітких сигналів, мовляв, я "свій". Він казав про "Русь православну", про релігію, про "хрещення князем Володимиром в IX столітті". Це було важливо. Він їм надсилав сигнали про те, що нібито "ми з вами однакові". Цей сигнал був важливим", – зазначив Березовець.

Мабуть, ці відсилання до християнства – це була єдина добре продумана річ у цьому інтерв'ю.

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