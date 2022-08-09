Жданов объяснил, для чего россия временно вывела ядерные объекты из-под инспекции США
россия решила временно закрыть свои объекты с ядерным арсеналом для инспекторов из США. кремль таким образом пытается запугать мир и заставить пойти на компромисс.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что фактически такой шаг является выходом в одностороннем порядке из ядерного соглашения с США.
Читайте также Он все равно умрет, – военный эксперт предположил, применит ли путин ядерное оружие.
"россия пытается запугать мир"
Жданов считает, что россия продолжает ядерный шантаж всего мира. Ведь, отказываясь от верификации ядерного запаса в соответствии с международным договором, москва пытается испугать Запад, и прежде всего США.
Дело в том, объяснил военный эксперт, что когда люди не знают – они пугаются.
Если человек напуган, то этим человеком очень легко управлять. На что и рассчитывает российская федерация,
– объяснил Жданов.
По словам военного эксперта, россияне пытаются запугать мир и вынудить его пойти на компромисс.
Значит ли это выход россии из ядерного соглашения с США
Жданов отметил, что отказ россии от выполнения условий настоящего договора фактически является выходом из него в одностороннем порядке.
Кстати, это ответ. Обратите внимание, что Соединенные Штаты несколько дней назад предложили начать новые консультации по договору СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений,
– заметил он.
А россия, добавил военный эксперт, ответила тем, что фактически вышла из существующего договора.
Жданов о ядерном шантаже кремля: смотрите видео
Труднее ли будет отслеживать процессы по боезапасу рф
Жданов считает, что само отслеживание как было, так и останется. Верификация же заключается в проверке.
Вас допускают на объект, где хранятся ядерные боезапасы. У вас есть схема, подписанная и утвержденная российской федерацией. Вы заходите и проверяете хранящиеся там контейнеры и типы боеприпасов,
– сказал военный эксперт.
Наблюдение же, добавил он, ведется любыми другими способами, начиная с агентурной разведки и заканчивая техническими средствами разведки, в том числе и космическими. Поэтому перемещение любого боезаряда будет отслеживаться.Обратите внимание! россия не раз применяла ядерные угрозы в отношении всего мира, а не только Украины. Обычно кремль делает это в безвыходных ситуациях, когда не имеет успехов на поле боя, то есть всегда. Аналитики из американского Института изучения войны предположили, где бы он мог их использовать.
Больше о россии и ядерном оружии
- россия решила временно вывести из-под инспекций США свое ядерное оружие. Причиной такого решения в москве назвали санкции, введенные против страны-агрессора после ее вторжения в Украину.
- Наличие у россии ядерного оружия позволяет кремлю угрожать Украине и странам Запада. На фоне таких угроз российский лидер владимир путин цинично заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.
- Американский адмирал Джеймс Ставридис считает, что путин вряд ли решится развязать ядерную войну, вероятность такого развития событий незначительна. В то же время, диктатор может применить против Украины химическое оружие.
Вас это может заинтересовать – можно ли сбить российскую ядерную ракету: смотрите видео