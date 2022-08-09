Жданов объяснил, для чего россия временно вывела ядерные объекты из-под инспекции США

россия решила временно закрыть свои объекты с ядерным арсеналом для инспекторов из США. кремль таким образом пытается запугать мир и заставить пойти на компромисс.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что фактически такой шаг является выходом в одностороннем порядке из ядерного соглашения с США.

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"россия пытается запугать мир"

Жданов считает, что россия продолжает ядерный шантаж всего мира. Ведь, отказываясь от верификации ядерного запаса в соответствии с международным договором, москва пытается испугать Запад, и прежде всего США.

Дело в том, объяснил военный эксперт, что когда люди не знают – они пугаются.

Если человек напуган, то этим человеком очень легко управлять. На что и рассчитывает российская федерация,

– объяснил Жданов.

По словам военного эксперта, россияне пытаются запугать мир и вынудить его пойти на компромисс.

Значит ли это выход россии из ядерного соглашения с США

Жданов отметил, что отказ россии от выполнения условий настоящего договора фактически является выходом из него в одностороннем порядке.

Кстати, это ответ. Обратите внимание, что Соединенные Штаты несколько дней назад предложили начать новые консультации по договору СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений,

– заметил он.

А россия, добавил военный эксперт, ответила тем, что фактически вышла из существующего договора.

Жданов о ядерном шантаже кремля: смотрите видео

Труднее ли будет отслеживать процессы по боезапасу рф

Жданов считает, что само отслеживание как было, так и останется. Верификация же заключается в проверке.

Вас допускают на объект, где хранятся ядерные боезапасы. У вас есть схема, подписанная и утвержденная российской федерацией. Вы заходите и проверяете хранящиеся там контейнеры и типы боеприпасов,

– сказал военный эксперт.

Наблюдение же, добавил он, ведется любыми другими способами, начиная с агентурной разведки и заканчивая техническими средствами разведки, в том числе и космическими. Поэтому перемещение любого боезаряда будет отслеживаться.

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россия решила временно вывести из-под инспекций США свое ядерное оружие. Причиной такого решения в москве назвали санкции, введенные против страны-агрессора после ее вторжения в Украину.

Наличие у россии ядерного оружия позволяет кремлю угрожать Украине и странам Запада. На фоне таких угроз российский лидер владимир путин цинично заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Американский адмирал Джеймс Ставридис считает, что путин вряд ли решится развязать ядерную войну, вероятность такого развития событий незначительна. В то же время, диктатор может применить против Украины химическое оружие.

россия не раз применяла ядерные угрозы в отношении всего мира, а не только Украины. Обычно кремль делает это в безвыходных ситуациях , когда не имеет успехов на поле боя, то есть всегда. Аналитики из американского Института изучения войны предположили, где бы он мог их использовать.

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