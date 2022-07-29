Собственным мнением с 24 каналом поделился российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что аргумент с количеством ядерного оружия в россии до сих пор используется как шантаж.

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По его словам, это такая угроза "держите меня семеро, потому что я сумасшедший и сброшу ядерную бомбу".

Этот шантаж успешно работает последние 15 лет. Именно поэтому Украину и Грузию не приняли в НАТО, не было реакции на агрессию в Грузии и аннексию Крыма. Но эту угрозу нельзя бесконечно использовать,

– заметил Пионтковский.

Он говорит, что если представить, что путин завтра сбросит ядерную бомбу, то что это изменит для него в военном смысле? Ничего, только усугубит ненависть украинского народа.

Три причины, почему путин не пойдет на ядерный удар

Пионтковский объяснил, почему путин не может использовать ядерное оружие:

во-первых, применение ядерного оружия сейчас не способно решить никакой военной цели,

во-вторых, оно приведет к физической гибели путина, США не оставит это и ответит таким же ядерным ударом.

в-третьих, это решение не так просто будет выполнить технически, ведь это не просто кнопка на столе путина, к этому привлечены десятки людей.

К тому же тактическое ядерное вооружение применить труднее, потому что оно находится на складах минобороны. Сначала туда нужно отправить запрос, провести несколько бюрократических процедур. За этим всем внимательно следят американцы и постоянно докладывают, что пока никаких движений нет,

– отметил публицист.

По его мнению, эти три причины – военная нелепость, личная угроза жизни путина и возможность неповиновения кого-либо из десятков привлеченных – делает применение ядерного оружия маловероятным.

Устрашение кремля ядерной ракетой: последние новости

В кремле после нескольких дней тишины снова заявили о возможности использования ядерного оружия.

О ядерных угрозах Путина рассказали и аналитики из американского Института изучения войны. Они допустили, где бы он мог их использовать.

Глава МИД Украины считает, что если наше государство победит в войне против россии, то это не приведет к ядерной войне. Об этом он заявил в интервью американскому изданию.

Кроме того, глава роскосмоса дмитрий рогозин заявил, что россия готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".

В конце июня президент россии владимир путин заявил, что первая ракета "Сармат" станет на боевое дежурство до конца 2022 года. Для этого ракета должна пройти все испытания.

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