Власною думкою з 24 каналом поділився російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що аргумент з кількістю ядерної зброї в росії досі використовується як шантаж.
До теми Ядерну зброю проти України путін не застосує, а хімічну – може: адмірал США назвав причину
За його словами, це така собі загроза "тримайте мене семеро, бо я божевільний і скину ядерну бомбу".
Цей шантаж успішно працює останні 15 років. Саме через це Україну та ГРузію не прийняли в НАТО, не було реакції на агресію в Грузії та анексію Криму. Але цю загрозу не можна безкінечно використовувати,
– зауважив Піонтковський.
Він каже, що якщо уявити, що путін завтра скине ядерну бомбу, то що це змінить для нього у військовому сенсі? Нічого, тільки посилить ненависть українського народу.
Три причини, чому путін не піде на ядерний удар
Піонтковський пояснив, чому путін не може використати ядерну зброю:
- по-перше, застосування ядерної зброї зараз не здане вирішити ніякої військової цілі,
- по-друге, воно призведе до фізичної загибелі путіна, США не залишить це і відповість таким самим ядерним ударом.
- по-третє, це рішення не так просто буде виконати технічно, адже це не прсто кнопка на столі путіна, до цього залучені десятки людей.
До того ж, тактичне-ядерне озброєння застосувати важче, бо воно перебуває на складах міноборони. Спочатку туди треба відправити запит, провести декілька бюрократичних процедур тощо. За цим всім уважно стежать американці і постійно доповідають, що поки ніяких рухів немає,
– зазначив публіцист.
На його думку, ці три причини – воєнна безглуздість, особиста загроза життю путіна і можливість непокори когось з десятків залучених осіб – робить застосування ядерної зброї малоймовірним.
Залякування кремля ядерною ракетою: останні новини
- У кремлі після кількох днів тиші про залякування світу застосувати ядерну зброю знову заявили про можливість її використання.
- Про ядерні загрози путіна розповіли й аналітики з американського Інституту вивчення війни. Вони припустили, де б він міг їх використовувати.
- Голови МЗС України вважає, якщо наша держава переможе у війні проти росії, то це не призведе до ядерної війни. Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню.
- Окрім того, глава роскосмосу дмітрій рогозін заявив, що росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".
- Наприкінці червня президент росії владімір путін заявив, що перша ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Для цього ракета має пройти всі випробування.
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