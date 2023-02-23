Путин заявил об укреплении "ядерной триады": агрессор бряцает "Сарматами", "Кинжалами" и флотом

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению "ядерной триады". Также у него большие планы по оснащению флота и армии.

Путин продолжает бряцать ядерным оружием – он заявил, что в 2023 году на боевое дежурство заступят первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат". Об этом он сообщил во время поздравления с российским днем защитника отечества, сообщает 24 Канал.

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Путин бряцает "Сарматами", "Кинжалами" и "Цирконом"

По словам Путина, в 2023 году Россия поставит на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат". Как он намеренно уточнил, "с новой тяжелой ракетой".

Также диктатор заявил, что продолжится производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования. "Кинжал" и начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон". Правда, он забыл уточнить, что с санкциями Запада производить новые ракеты гораздо труднее.

Также президент страны-агрессора решил попугать мир морскими ядерными силами. Он сказал, что "с принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%".

В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера этого проекта,

– сказал он.

Диктатор четко заявил, что главное для него – война против Украины, а не развитие России

По словам диктатора, в его планах на 2023 год – оснащение армии и флота.

Будем насыщать войска передовой техникой: это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы,

– заявил диктатор.

На этом Путин не остановился. Поздравляя россиян с их днем защитника отечества, Путин заговорил о войне против Украины и стал рассказывать сказки о неонацизме. Он отметил "героизм" российских захватчиков, заявив, что они сражаются с так называемым неонацизмом якобы на "исторических территориях" России.

Он поставил россиян перед фактом, что именно усиление военной мощи страны-агрессора и дальше будет оставаться приоритетом на 2023 год, а не развитие или улучшение качества жизни граждан в России.