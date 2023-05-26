Размещение ядерного оружия в Беларуси опасно разве что для самой Беларуси: анализ ISW

Москва подписала с Минском соглашения о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Западные аналитики уверяют, что это решение создает риски для режима Александра Лукашенко.

В четверг, 25 мая, стало известно, что Кремль и Беларусь подписали соглашения, которые якобы должны ускорить подготовку к размещению на территории страны Лукашенко российского тактического ядерного оружия. Вместе с тем в Институте изучения войны подчеркивают, что передача нуклеарного арсенала Минску очень маловероятная.

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Риски для Беларуси

Как констатировали аналитики, для проведения такой операции необходимо, чтобы российское военное руководство имело доступ ко всем военным мощностям Беларуси. Собственно, именно это ставит режим диктатора Лукашенко под угрозу.

Развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси нуждается как в значительной военной инфраструктуре, так и в контроле российского командования над элементами вооруженных сил Беларуси. Вероятно, Кремль намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения белорусской сфере безопасности России,

– говорится в источнике.

Кроме того, там отмечено, что вряд ли Путин применит опасный атом. То есть такой сценарий очень нереалистичен. Хотя и, конечно, его полностью отбрасывать не стоит.



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