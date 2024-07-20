Когда в Москве прибегают к угрозы ядерным оружием, там, очевидно, забывают, что Россия не единственная страна, которая имеет атомные боеголовки. Почти 90 процентов от всего ядерного оружия в мире вместе со страной-агрессором делят США.
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Сколько у США ядерки в США
В субботу, 20 июля, Национальное управление ядерной безопасности США обнародовало данные о состоянии ядерных боеголовок в американской армии.
- По состоянию на сентябрь 2023 года ядерный арсенал США насчитывал 3748 ядерных боеголовок. Это на 88 процентов меньше, чем в 1967 году, когда запас составлял рекордные 31 255 боеголовок.
- Примерно 2000 ядерных боеголовок в настоящее время выведены из эксплуатации и ожидают демонтажа.
- С 30 сентября 1991 года количество нестратегических ядерных вооружений США сократилось более чем на 90 процентов.
- Запас ядерного оружия США остается относительно стабильным в течение последних 7 лет.
- Вашингтон в течение 2022 – 2023 годов отказывался публиковать данные о своем ядерном оружии, ссылаясь на то, что это может поставить безопасность страны под угрозу.
- По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира, 9 ядерных держав мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие. В 2023 году они потратили на свои арсеналы в целом 91,4 миллиардов долларов, что более чем на 10 миллиардов больше, чем в прошлом году. Доля США в общих расходах – 51,5 миллиарда долларов, что больше, чем у всех остальных ядерных стран вместе взятых.