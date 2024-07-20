Коли у Москві вдаються до погроз ядерною зброєю, там, вочевидь, забувають, що Росія не єдина країна, яка має атомні боєголовки. Майже 90 відсотків від усієї ядерної зброї у світі разом з країною-агресоркою ділять США.
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Скільки у США ядерки
У суботу, 20 липня, Національне управління ядерної безпеки США оприлюднило дані про стан ядерних боєголовок в американській армії.
- Станом на вересень 2023 року ядерний арсенал США налічував 3748 ядерних боєголовок. Це на 88 відсотків менше, ніж у 1967 році, коли запас становив рекордні 31 255 боєголовок.
- Приблизно 2000 ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації і очікують на демонтаж.
- З 30 вересня 1991 року кількість нестратегічних ядерних озброєнь США скоротилася більш як на 90 відсотків.
- Запас ядерної зброї США залишається відносно стабільним протягом останніх 7 років.
- Вашингтон протягом 2022 – 2023 років відмовлявся публікувати дані про свою ядерну зброю, зсилаючись на те, що це може поставити безпеку країни під загрозу.
- За оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, 9 ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю. У 2023 році вони витратили на свої арсенали загалом 91,4 мільярдів доларів, що на понад 10 мільярдів більше, ніж торік. Частка США в загальних витратах – 51,5 мільярда доларів, що більше, ніж у всіх інших ядерних країн разом узятих.