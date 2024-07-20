Коли у Москві вдаються до погроз ядерною зброєю, там, вочевидь, забувають, що Росія не єдина країна, яка має атомні боєголовки. Майже 90 відсотків від усієї ядерної зброї у світі разом з країною-агресоркою ділять США.

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Скільки у США ядерки

У суботу, 20 липня, Національне управління ядерної безпеки США оприлюднило дані про стан ядерних боєголовок в американській армії.