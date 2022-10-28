США разместят новые ядерные бомбы в Европе: для чего такой шаг и повлияла ли на это Россия

Кремль шантажирует мир ядерной войной уже более 8 месяцев. В то же время, США целенаправленно не реагируют на действия России и проводят ранее запланированную политику.

У Вашингтона свой график действий по ядерному оружию, который обсуждался в политических кругах уже давно. Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Усс.

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Эксперт отметил, что еще до начала полномасштабной войны в Украине в США были разговоры о том, что нужно провести обновление ядерных арсеналов и "определенные испытания", которые Вашингтон постоянно откладывал.

Аргументировали это тем, что США не хотят раздражать Россию. Сейчас ситуация полностью изменилась, так как такая позиция могла быть воспринята как слабость, поэтому они идут на этот шаг. То есть они это планировали и раньше, но именно с целью поддержания "имиджа мира" они на него не шли.

– объяснил обозреватель.

По его словам, сейчас, когда Россия пошла на нескрываемую агрессию против Украины, она получает ответ от США.

"США показывают Кремлю, что если они ведут себя так, то и США будут жестче. У Вашингтона свой график действий. Я не могу сказать, что они реагируют сугубо на действия России. Со всем тем, Россия часто говорит о ядерном оружии", – добавил аналитик.

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Он отметил, что Кремль начал шантажировать мир уже через неделю после начала полномасштабной агрессии.

"Путин приказал привести свои ядерные силы в полную боевую готовность. Восемь месяцев это был шантаж. Чем чаще Россия прибегает к нему, тем больше мотивации у США и их союзников демонстрировать, что они также готовы проводить свои силы в полную готовность к этому", – резюмировал Усс.

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