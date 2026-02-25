"К сожалению, нет": Зеленский ответил на заявление россиян о "ядерном оружии" в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что когда России не удается достичь успеха на поле боя, тогда россияне придумывают о якобы "ядерном оружии в Украине". Он добавил, что это политическое давление со стороны Кремля перед новыми переговорами.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с премьер-министром Норвегии Йонас Гар Стере, передает 24 Канал.

Как Зеленский отреагировал на заявление Кремля?

Россияне неоднократно запугивали Украину ядерным оружием. Недавно Россия обвинила Великобританию и Францию из-за того, что страны якобы хотят предоставить Украине компоненты для ядерных ракет.

Мне кажется, что всегда опасно, когда они (россияне – 24 Канал) играют с такими словами как "ядерное оружие". И очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие страны, другие ядерные державы, прежде всего США могли бы, мне кажется, дать им соответствующий месседж,

– заявил президент.

Лидер государства считает, что такие заявления – это политическое давление со стороны России перед новостями трехсторонними переговорами.

Последние заявления относительно ядерного оружия