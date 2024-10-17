Инсинуации неназванных источников, – МИД об информации о "возвращении Украины к ядерному статусу"

Министерство иностранных дел Украины официально опровергло инсинуации неназванных источников в издании BILD о якобы планах Украины по разработке оружия массового уничтожения. Там отметили, что Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины со ссылкой на комментарий спикера Георгия Тихого. Напомним, что Украина присоединилась к Договору в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала.

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В украинском ведомстве отметили, что Украина, которая сделала крупнейший в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня стоит перед ядерным шантажом со стороны России.

Москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины,

– говорится в сообщении.

Поэтому в министерстве призвали мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение ее агрессивных планов. Там также напомнили, что Россия, которая занимается ядерным шантажом, находится, хоть и незаконно, в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что этим Россия обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, не применять и не угрожать Украине применением оружия массового уничтожения. Но в отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства.

К слову, у Зеленского публикацию Bild назвали "ерундой". Стоит отметить, что в своем материале аналитик Bild Юлиан Рёпке ссылался на "украинского чиновника, который занимается поставками оружия.