Об этом 24 Каналу рассказал депутат пяти созывов, глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко. По его словам, для создания ядерного оружия СССР использовали уран из Желтых Вод. Именно там начиналась разработка. А уже процесс обогащения украинского урана проходил на территории России.

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Как Украина присоединилась к разработке ядерного оружия

Как рассказал Костенко, украинское научное сообщество также активно участвовало в разработке технологии обогащения и производства плутония и самих ядерных боеголовок. Речь идет о Харьковском физико-техническом институте, Академии наук. Также "Хартрон" полностью разработал систему управления стратегическими носителями, которую до сих пор эксплуатирует Россия.

Можно уверенно сказать, что Украина была одной из ключевых составляющих производства ядерного оружия СССР. Чего не было на нашей территории? Окончательного производства ядерных боезарядов. Они были на территории России. Я был на одном из них – "Свердловск-45", которое расположено за полярным кругом. 68% работников там были украинцы,

– рассказал Костенко.

Они передали много важной информации о том, как безопасно хранить ядерные боеголовки и постепенно трансформировать их в топливо для украинских АЭС.

Украина имела возможность не передавать ядерку России

По словам Костенко, потом к этому процессу присоединилась еще и американская компания General Atomics. Они предложили технологии переработки высокообогащенного урана и предложения по хранению плутония, который можно было использовать как актив для получения значительных кредитных ресурсов для проведения реформ.

Если бы Украине удалось реализовать эту стратегию, то ядерное оружие не пришлось бы передавать России. И Соединенные Штаты на это соглашались.

Сначала США были категоричными относительно требований избавиться от ядерного оружия. Но, как только украинцы начали генерировать собственную стратегию, то Штаты перешли на нашу сторону и предложили целый комплекс сотрудничества без конечных сроков ядерного разоружения. Также там не требовали, чтобы мы финансировали из нашего бюджета программу деядеризации. Речь шла о постепенном уничтожении ядерного оружия, а не передаче его России. Это напугало Кремль,

– отметил Костенко.

В России пытались разбить новый альянс "Украина-США", который окончательно сформировался летом 1993 года. Тогда Россия повлияла, чтобы руководителем правительственной делегации по ядерному разоружению стал вице-премьер-министр Валерий Шмаров. Он сразу протянул идею передачи всех ядерных боеголовок России без решения парламента. Но против него не открыли дело насчет государственной измены.

Когда Россия показала США, что с Украиной можно вот так работать в серьезных вопросах, то они сразу изменили позицию и поддержали вот такой вариант ядерного разоружения.

Тогда, в 1993 году, западные медиа писали, что Штаты должны помочь Украине в этой теме. И если ядерные боеголовки действительно передадут России – то это только усилит имперские амбиции Кремля. Также в американских медиа отмечали, что безъядерная Украина, которая станет членом НАТО и ЕС, даст перспективу развития нашей стране и существенно усилит демократию в Европе.

На Западе шли такие дискуссии. 1 июня 1996 года последний эшелон с украинскими ядерными боеголовками отправили в Россию. Это противоречило даже Будапештскому меморандуму, где нам давали 7 лет на вывоз. С этого момента США полностью развернулись от Украины. Мы остались в сфере геополитических интересов России,

– отметил Костенко.

Добавим, Юрий Костенко также рассказал, как вывозили из Украины ядерное оружие. Там было много странных решений, которые следовало бы рассматривать как государственную измену.