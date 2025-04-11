Такая информация была доступна только в Генштабе СССР, а затем в Генштабе России. Об этом 24 Каналу рассказал первый глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко, отметив, что на протяжении многих лет он пытался узнать хотя бы приблизительные цифры.

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Сколько денег Украина потеряла из-за разоружения

В книге господина Юрия "История ядерного разоружения Украины" есть лишь приблизительные характеристики того, сколько ядерных боеголовок в целом было в Украине. Говорится о примерно 3,5 – 4,2 тысячи тактических ядерных боезарядов и где-то от 2,5 до почти 3 тысяч стратегических боеголовок.

Второй чрезвычайно сложной проблемой было определить материальную ценность этих ядерных боеголовок. Дело в том, что ядерное оружие, как и все остальное, что находилось на территории Украины после распада СССР, автоматически стало государственной собственностью украинского народа,

– добавил Юрий Костенко.

Поскольку от имени народа только парламент имеет право принимать решения, которые касаются использования этой собственности, ее передачи, то именно в парламенте создали специальную рабочую комиссию, которая занималась вопросами стратегии ядерного разоружения Украины.

Именно эта рабочая комиссия и определяла параметры по ядерному оружию, по весовым характеристикам Урана и Плутония, которые являются наиболее ценными компонентами ядерного оружия.

Итак, по оценкам комиссии, Украина передала России в тактическом и стратегическом ядерном оружии примерно 100 тонн высокообогащенного Урана и сколько же тонн Плутония. Данных о рыночной стоимости этих материалов нет, потому что они запрещены к продаже, учитывая договор о нераспространении ядерного оружия.

Но есть приблизительная оценка изготовления этих материалов в разных источниках – и западных, и наших.

По оценкам этих источников, 100 тонн высокообогащенного Урана и 100 тонн Плутония стоят более 100 миллиардов долларов. Например, производство одной тонны Плутония оценивают от 500 миллионов до 1 миллиарда. Высокообогащенный Уран стоит дешевле – до 100 миллионов за тонну. Такие цифры впечатляют,

– подчеркнул Костенко.

Имела ли Украина долги перед Россией

Часто можно услышать, что Украина якобы имела долги перед Россией и якобы их нам компенсировали в виде ядерного топлива для атомных электростанций. На самом деле это фейковая информация, потому что на момент распада Советского Союза между государственными предприятиями России и Украины был баланс.

Энергетические долги начали появляться позже, в 1992 – 1993 годах. Это делалось под давлением того, что Украина получала 80% энергообеспечения из России: ядерного топлива – 100%, газа и нефти – 80%. Поэтому Россия делала на бумаге все, что ей заблагорассудится,

– отметил Костенко.

Кроме этого, на территории Украины была ударная группировка бывшего Советского Союза с множеством различной военной техники и всего того, что нужно для ведения интенсивной войны. Украина также брала на себя обязательства по долгам.

На момент распада Советский Союз задолжал Западу примерно 60 миллиардов. Украина все эти вещи также брала на себя. Зато никаких активов мы не получили, их использовала только Россия.

Все, что касается так называемых долгов, – это исключительно политические вещи, которыми Россия привязывала Украину к своим геополитическим интересам,

– отметил первый глава делегации по ядерному разоружению.

Но даже если выходить из темы этих долгов, то Украина передала огромное количество ядерных материалов, а позже и часть стратегических бомбардировщиков, крылатые ракеты. Если вычислять все это имущество по рыночным ценам, то оно может достигать до триллиона долларов.

Зато Украина 2,5 года бесплатно получала поставки ядерного топлива из России для реакторов ВВЭР-1000. Всего этого топлива мы получили меньше, чем на один миллиард. Вот такая "братская любовь" была между Украиной и Россией.

Заметим, ядерное оружие из Украины вывозили на специальных поездах, были привлечены спецслужбы и представители Министерства обороны. Никаких решений и сроков по вывозу не предоставляли, наоборот – действовал запрет, но это не остановило тогдашнюю власть.