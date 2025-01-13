Сможет ли Трамп конкурировать в третью ядерную эру и как в 2025 году измениться "ядерная" карта мира

Некоторые аналитики считают, что в 2025 году мир неуклонно приближается к так называемому "третьему ядерному веку". Предполагают, что в этом году увеличится количество ядерного оружия и государств, которые им будут обладать, а сомнений относительно их ядерных угроз почти нет.

Вероятно, будущему президенту США Дональду Трампу придется решить, как конкурировать в эту эру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Вторжение России спровоцировало третью ядерную эру

The Economist отмечает, что первая ядерная эра была довольно ужасной: США и СССР противостояли друг другу, имея в арсенале по десяткам тысяч боеголовок.

Вторая эра, которая началась после окончания холодной войны, была более спокойной. В это время запасы ядерного оружия резко сократились. Однако, стоит заметить, что именно в это время к ядерным государствам присоединились Индия, Пакистан и Северная Корея.

"Третий век может напоминать новую холодную войну, только более хаотичную и с большим количеством потенциальных врагов", – замечает издание.

Началом третьей ядерной эры послужило вторжение России в Украину в 2022 году и угрозы диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.

Не отставал своими решениями и Китай, который решил расширить свой ядерный арсенал, о чем в США предупреждали еще с 2021 года.

Другой важный момент, вероятно, наступит в 2025 году, когда Дональд Трамп должен будет решить, как ответить. Новое начало, последний договор о контроле над вооружениями, который ограничивает ядерные вооружения, истекает в феврале 2026 года... Перспектив нового соглашения о контроле над вооружениями мало, поскольку Россия уже приостановила выполнение жизненно важных положений, чтобы проверить соблюдение нового старта. Что касается Китая, то он не связан такими требованиями и прекратил тот небольшой диалог, который он имел с Америкой по этому вопросу,

– прогнозируют в издании.

Поэтому, вероятно, впервые за десятилетие ядерные запасы не будут подлежать официальным ограничениям.

Число ядерных государств может вырасти

The Economist считает, что в 2025 году "старая игра" сдерживания двух сил станет сложнее из-за присоединения третьего соперника – Китая. К тому же он все теснее сотрудничает с Россией.

Это может вызвать еще большее удивление, учитывая, что Северная Корея, которая имеет ядерное оружие, и Иран, который находится на пороге возможности получить его, приближаются к России и Китаю,

– добавляют в издании.

На этом не все – другие страны, если не будут считать США надежным защитником, то также будут искать собственное ядерное оружие.

К слову, о своих намерениях получить ядерный статус заявила Саудовская Аравия, если это сделает Иран. Южная Корея также недавно обсуждала создание собственного средства сдерживания.

"Украина предполагает, что может сделать это, если не сможет присоединиться к НАТО", – добавляет The Economist.

В издании говорят, что США и Россия имеют сейчас по более 5000 боеголовок.

"Каждая из них имеет право развертывать 1550 стратегических боеголовок и 700 пусковых установок, таких как межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и бомбардировщики большой дальности. Остальные запасы, включая меньшие "тактические" ядерные боеприпасы и оружие на хранении, неограниченно", – говорится в статье.

По Китаю, что Пентагон прогнозирует, что имеющиеся 500 боеголовок вырастут до 1000 к 2030 году, а к 2035 году – возможно, 1500.

Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея имеют гораздо меньшие ядерные арсеналы.

Какова ситуация с ядерным вопросом в США

Трамп, похоже, собрался наращивать ядерный потенциал Штатов и покинуть любой контроль на вооружением этого типа.

Мистер Трамп, который презрительно относится к контролю над вооружениями и любит свою "ядерную кнопку", вполне может стремиться к наращиванию,

– добавляет издание.

Прежде всего он может переместить боеголовки из запасов в развернутые системы – модификацию бомбардировщиков, добавление дополнительных боеголовок к межконтинентальным ракетным ракетам и разгерметизацию пусковых труб на подводных лодках класса "Огайо". Похоже, уже разрабатываются планы по этому, кроме того, может стартовать соответствующие учения.

К тому же Трамп имеет планы создать крылатую ракету с ядерной боеголовкой для подводной лодки.

"Плохая идея распространяется в окружении господина Трампа – возобновить ядерные испытания, которые крупные государства прекратили в 1990 годах. Даже "ястребиные" американские ядерные эксперты, которые предпочитают наращивающее тестирование, считают это бессмысленным стуком по груди", – говорится в статье.

При этом и добавляют, что Штаты будут иметь сложные проблемы, если будут пытаться расширить свои фактические запасы, потому что их оборонная промышленность имеет небольшие резервные мощности.

Если новый президент решит присоединиться к новой гонке ядерных вооружений, нужно время, чтобы набрать скорость,

– подытожили в издании.