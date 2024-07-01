Это не оружие Лукашенко, военный обозреватель о ядерных угрозах из Беларуси

В Беларуси сообщали, что их страна будет готова применить не стратегическое ядерное оружие в случае угрозы их суверенитету и независимости. Однако ядерное оружие в их стране им не принадлежит.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что Лукашенко имеет целью любым способом оттянуть ВСУ к его границам. Однако пока не стоит паниковать относительно наступления с территории Беларуси.

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Не оружие Беларуси

По словам Шарпа, когда Беларусь и режим Лукашенко вспоминает о ядерном оружии, то оно не в его личном распоряжении. Эта страна не может самостоятельно принять решение о применении ядерного вооружения.

Ядерное оружие является не только собственностью, но и есть в распоряжении российских сил, которые там находятся,

– подчеркнул военный обозреватель.

Нет оснований для наступления из Беларуси

Шарп объяснил, что Лукашенко желает тянуть любым способом украинские войска к границам его страны. Однако здесь все понятно благодаря информации от разведки. Если командование Сил обороны Украины имеют информацию об эскалации белорусских войск у границ нашего государства, то сразу будет соответствующая реакция.

Если нет группировок, которые накапливают у украинской границы, если нет переброски группировок из России в Беларусь, то причин для переживания нет и не должно быть,

– отметил военный обозреватель.