Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що Лукашенко має на меті будь-яким способом відтягти ЗСУ до його кордонів. Однак поки не варто панікувати щодо наступу з території Білорусі.

Дивіться також Конгресмен відповів, чи бачать США ознаки розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі

Не зброя Білорусі

За словами Шарпа, коли Білорусь та режим Лукашенка згадує про ядерну зброю, то воно не є в його особистому розпорядженні. Ця країна не може самостійно прийняти рішення щодо застосування ядерного озброєння.

Ядерна зброя є не лише власністю, а й є в розпорядженні російських сил, які там перебувають,

– підкреслив військовий оглядач.

Немає підстав щодо наступу з Білорусі

Шарп пояснив, що Лукашенко бажає тягнути будь-яким способом українські війська до кордонів його країни. Однак тут все зрозуміло завдяки інформації від розвідки. Якщо командування Сил оборони України мають інформацію про ескалацію білоруських військ біля кордонів нашої держави, то одразу буде відповідна реакція.

Якщо немає угруповань, які накопичують біля українського кордону, якщо немає перекидання угруповань з Росії в Білорусь, то причин для переживання немає та не повинно бути,

– зауважив військовий оглядач.