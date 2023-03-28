Запад с каждым заявлением-угрозой Путина начинает понимать, что все это просто пустые слова. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

Смотрите также Ядерная колония России: для чего Путин пугает мир и подставляет Си

Обещание диктатора

25 марта президент России Владимир Путин объявил о размещение ядерного оружия в Беларуси к 1 июля. Такое решение, вероятно, направлено на то, чтобы западный мир испугался и перестал помогать Украине.

Это может рассматриваться как шантаж, но если он (Путин – 24 Канал) действительно привезет ядерное оружие в Беларусь. Если он этого не сделает – это блеф. Возможно, Путин теперь считает, что с ним нужно вести переговоры, иначе он на самом деле это сделает,

– отметил Юрий Рашкин.

С точки зрения Пентагона – это заявление, которое показывает, что нужно будет разбираться с проблемами через два-три месяца, когда дата, определенная Путиным, будет приближаться. А до этого времени может быть контрнаступление, многое может произойти в их внутренней политике, с чем придется разбираться.

То есть, объяснил политический деятель, это такое себе обещание, что Путин всем устроит кризис через несколько месяцев.

Юрий Рашкин о ядерных угрозах России: смотрите видео

Переговоры с Россией не будут вести

Дело в том, что российский диктатор больше не может испугать никого. Он скорее злит, доказывает всем, насколько он сумасшедший и недоговороспособный.

"С ним никто сейчас не будет вести переговоры, а лишь будут взаимно угрожать. Потому что осознают, что Путин понимает свою силу, если и дальше подобно высказывается, как он крут и силен. Ему лишь будут выражать такие же угрозы, потому что, вероятно, это и есть сейчас переговоры с Россией – обмен угрозами", – объяснил Рашкин.

Если Путин не разместит или не сможет разместить ядерное оружие на территории Беларуси до указанного срока, может сказать, что это еще один его "жест доброй воли", мол, мы можем продолжить переговоры с Западом, потому что мы еще не готовы.

Американский политический деятель добавил, что такие действия Кремля могут рассматриваться с разных точек зрения. В России – что Путин продолжает угрожать, а в США – что Путин отступил.

Каждый раз, когда создается очередная "красная линия", на самом деле Путин загоняет себя в угол, потому что теперь он говорит, какая у него цена,

– подчеркнул политик.

Когда Путин называет свою "цену", то есть конкретную дату, то это означает, что он хочет, чтобы с ним торговались, заключает Рашкин. Но если российский диктатор снова не сдержит эту дату, то еще одна его угроза превратится в блеф.

Размещение ядерного оружия в Беларуси: главное