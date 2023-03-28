Захід з кожною заявою-погрозою Путіна починає розуміти, що все це просто пусті слова. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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Обіцянка диктатора

25 березня президент Росії Владімір Путін оголосив про розміщення ядерної зброї у Білорусі до 1 липня. Таке рішення, ймовірно, спрямовано на те, аби західний світ "злякався" і перестав допомагати Україні.

Це може розглядатись як шантаж, але якщо він (Путін – 24 Канал) справді привезе ядерну зброю до Білорусі. Якщо він цього не зробить – це блеф. Можливо, Путін тепер вважає, що з ним потрібно вести переговори, бо інакше він насправді це зробить,

– зазначив Юрій Рашкін.

З точки зору Пентагону – це заява, яка показує, що потрібно буде розбиратися з проблемами через два-три місяці, коли ця дата, визначена Путіним, буде наближатися. А до цього часу може бути контрнаступ, багато чого може статися у їхній внутрішній політиці, з чим доведеться розбиратись.

Тобто, пояснив політичний діяч, це така собі обіцянка, що Путін усім влаштує кризу через декілька місяців.

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Переговори з Росією не вестимуть

Річ у тім, що російський диктатор більше не може нікого налякати. Він радше злить, доводить усім, наскільки він шалений та недоговороздібний.

"З ним ніхто зараз не вестиме перемовини, а лише взаємно погрожуватимуть. Бо усвідомлюють, що Путін розуміє свою силу, якщо й надалі подібно висловлюється, який він крутий і сильний. Йому лише висловлюватимуть такі ж погрози, бо, ймовірно, це і є зараз переговори з Росією – обмін погрозами", – пояснив Рашкін.

Якщо Путін не розмістить чи не зможе розмістити ядерну зброю на території Білорусі до зазначеного терміну, то може сказати, що це ще один його "жест доброй волі", мовляв, ми можемо продовжити перемовини із Заходом, бо ми ще не готові.

Американський політичний діяч додав, що такі дії Кремля можуть розглядатися із різних точок зору. У Росії – що Путін продовжує погрожувати, а в США – що Путін відступив.

Кожен раз, коли створюється чергова "червона лінія", насправді Путін заганяє себе в кут, бо тепер він говорить, яка у нього ціна,

– підкреслив політик.

Коли Путін називає свою "ціну", тобто конкретну дату, то це означає, що він хоче, щоб з ним торгувалися, підсумовує Рашкін. Але якщо російський диктатор знову не дотримається цієї дати, то ще одна його погроза перетвориться у блеф.

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