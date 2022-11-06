Ядерное оружие в Финляндии и Швеции: почему НАТО уже не боится "красных линий" Кремля

Финляндия и Швеция вышли на финальную прямую в процессе вступления в НАТО. И чем быстрее приближается этот момент, тем прозрачнее становится позиция стран-кандидатов по размещению сил Аьянса на своей территории.

Когда стало известно, что Финляндия и Швеция собираются вступить в Альянс, Кремль всеми силами пытался объяснить россиянам, что вступление этих двух стран не подпадает под расширение НАТО, которому они якобы противостоят в Украине. Мол, это совсем другая ситуация, а сами финны и шведы вроде бы пошли с россиянами на определенные договоренности. Однако несколькими месяцами позже стало окончательно ясно, что мнение Кремля в этом вопросе абсолютно никого уже не интересует.

Кстати Шойгу показалось, что войск НАТО на границе России стало в 2,5 раза больше

Финляндия и Швеция не против ядерного оружия

Премьера Финляндии Санну Марин спросили, будет ли ее страна размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время, после того, как страна вступит в Альянс. Марин заявила, что ее страна не хочет "закрывать какие-либо двери" и устанавливать предварительные условия для членства, пока страна официально не станет членом НАТО.

Политика Финляндии состоит в том, чтобы не делать никаких национальных исключений. Это означает, что они не делают никаких предварительных обязательств по размещению каких-либо типов оружия, баз и т.д. Швеция также сегодня приближена к этой позиции. Они не просто фундаментально пересмотрели свою нейтральность, они подробно просмотрели подходы к своей безопасности.

– объяснил в эксклюзивном комментарии 24 канала министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин.

При этом Швеция в этом вопросе полностью разделяет позицию Финляндии. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон заявил, что для его страны вполне естественно совместно действовать в таких вопросах и иметь одинаковую формулу действий.

Проведение красных линий еще до того, как мы станем членом, только создают препятствия и недоразумения,

– заявил Кристерсон.

Интересно, что подобные заявления прозвучали тогда, когда до полноценного вступления этих стран в НАТО остались считанные недели. Ведь само по себе размещение ядерного оружия даже в странах НАТО не является распространенной практикой.

Сегодня среди членов НАТО есть всего три страны, которые имеют собственное ядерное оружие: США, Великобритания и Франция.Однако в НАТО существует программа совместного использования своего ядерного арсенала – Nuclear Sharing . Главным примером такого размещения чужого ядерного оружия является Германия. Американцы разместили там часть своего ядерного арсенала еще во время Холодной войны.



Россия в окружении стран НАТО / Карта Council on Foreign Relations

В то же время, сам факт наличия ядерных зарядов не имеет такого большого значения. Прежде всего, речь идет о ракетах-носителях, самолетах, кораблях, подводных лодках или любой другой спецтехнике, которая потенциально может использоваться для доставки ядерных снарядов.

Впоследствии широкое распространение ядерного арсенала даже среди стран-членов НАТО почти не происходило. Однако российская агрессия и постоянные угрозы Кремля применить ядерное оружие против Украины или стран Запада вновь сделали этот вопрос актуальным.

Польша тоже хочет получить американское ядерное оружие

Сегодня Польша уже открыто заявляет о своем желании присоединиться к натовской программе совместного использования ядерного оружия. Президент Анджей Дуда публично призывает к этому американцев.

Проблема, прежде всего, в том, что у нас нет ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что в ближайшее время мы как польская сторона должны иметь ее в своей компетенции. Всегда есть возможность участвовать в программе Nuclear Sharing. Мы побеседовали с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта,

– заявил Анджей Дуда.

Процесс принятия такого решения может затянуться на долгие годы, однако сам по себе этот прецедент уже свидетельствует о том, что россияне своими нескончаемыми угрозами фактически нарушили мировую тенденцию на нераспространение ядерного оружия. При этом именно против Польши направлен большой шквал агрессивной риторики российских пропагандистов, поэтому вполне естественно, что поляки хотят предотвратить агрессию со стороны России.

Если посмотреть последние опросы, в России вместе с нами, поляков называют теми, кого русские не любят, даже в смысле субъективного восприятия. Поляки это понимают, поэтому готовы последовательно помогать Украине и рассматривают ядерное оружие и его размещение как фундаментальный элемент своей безопасности,

– подчеркивает Павел Климкин.

Следовательно, любая страна, которая сегодня находится рядом с Россией и при этом является членом НАТО, по соображениям собственной безопасности, может требовать от Альянса ядерного усиления, которое сыграло бы роль дополнительного предохранителя от вероятной агрессии со стороны России.

Россияне добились расширения НАТО

, кроме самого ядерного оружия, по программе Nuclear Sharing, страна-участник также получит усиление американского контингента на своей территории, что будет сопровождать и охранять ядерный арсенал.США передадут и дополнительные системы защиты, в частности, системы противоракетной обороны.

Одной из главных целей так называемой "спецоперации" России против Украины было именно недопущение расширения НАТО. Впрочем, как только выяснилось, чего стоит российская армия на поле боя, а опасность, которую несет Россия, стала полностью очевидна, НАТО наоборот получило второе дыхание.

До полномасштабного вторжения в Украину, даже среди древних стран-членов этой организации, велись дискуссии о целесообразности участия в этом Альянсе и в целом военных расходов в мирной Европе. После 24 февраля все стало на свои места.

Когда Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО, Россия впервые пыталась угрожать этим странам и даже нагнетала ситуацию на границе. Однако финны и шведы это просто проигнорировали.

В тот момент, когда для Кремля стала очевидна необратимость этого процесса, из уст российских чиновников понеслись новые "отмазки". Сначала глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы вступление этих двух стран было очевидным и планировалось давно, хотя на самом деле общественная поддержка вступления в НАТО в самих Финляндии и Швеции до конца 2021 года была достаточно низкой. Такую идею поддерживали всего около трети населения.

оружия , 2 ноября США одобрили разрешение на потенциальную продажу Финляндии . Речь идет об управляемых реактивных системах залпового огня и сопутствующем оборудовании и услугах. Стоимость этого вооружения составляет около 535 миллионов долларов.Ранее правительство Финляндии просило США продать им 150 РСЗО GMLRS, M30A1 или M30A2, а также 250 систем M31A1 Unitary или M31A2 Unitary. Также в пакете есть услуги группы качества, транспортировки и сопутствующие элементы программного и материально-технического обеспечения.

На вполне очевидный вопрос о том, куда делась "красная линия" россиян о не расширении НАТО, в Кремле заявили, что якобы Швеция и Финляндия обязались не размещать на своей территории военные базы НАТО. Однако, как мы видим сегодня, это очередная выдумка России, а Швеция и Финляндия рассматривают размещение не только военных баз, но и ядерного арсенала Альянса.



Что Швеция и Финляндия могут предложить НАТО / данные Council on Foreign Relations на ноябрь 2021

По Кремлю бьют даже разговоры о ядерном оружии

Кремль и его главный "геостратег" Владимир Путин получает очередной удар от НАТО и Запада в целом. Это ведь фактически демонстрирует его профнепригодность в достижении тех целей, которые он закладывал как в агрессию против Украины, так и в борьбу против Запада.

Почему Финляндии и Швеции не обязательно размещать ядерное оружие Стокгольм и Хельсинки могут и без того наносить Путину мощные политические удары. Даже обсуждение этой темы уже довольно болезненно для российского диктатора. Когда Финляндия и Швеция окончательно вступят в НАТО, это полностью изменит конфигурацию безопасности в районе Балтийского моря и в Северной Европе.



И единственное, чем могут ответить россияне – ядерным усилением Калининграда.

В таком случае россияне публично объявят о размещении ядерного оружия ближе к границам НАТО в Кенингсбергском регионе, который они называют Калининградом. Наверное, ядерное оружие там уже есть, но они, скорее всего, разместят там дополнительные средства доставки: крылатые или гиперзвуковые ракеты, самолеты и, в частности, дополнительные военные базы.

– предполагает Павел Климкин.

Впрочем, еще в прошлом году Путин всячески пытался заблокировать предоставление Украине систем ПВО, мотивируя это тем, что их можно использовать для ударов по территории России и даже считал подлетное время ракет из Харькова в Москву.

Сегодня же эту мантру о подлетном времени Кремль даже стесняется использовать. Во-первых, с их мнением, похоже, перестают считаться, а во-вторых, речь уже начинает идти не об обычных ракетах, которые может запускать Украина, а об ядерных, которые могут стать на вооружение в двух новоиспеченных членах НАТО.