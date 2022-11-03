Стоимость этого вооружения составляет около 535 миллионов долларов. Соответствующее решение одобрила Администрация США.

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Эта предложенная продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США путем повышения безопасности надежного партнера, который является важной составляющей политической стабильности и экономического прогресса в Европе,

– говорится в сообщении.

Какое именно оружие предоставят Финляндии

Ранее правительство Финляндии просил США продать им 150 РСЗО GMLRS, M30A1 или M30A2, а также 250 систем M31A1 Unitary или M31A2 Unitary. Также в пакете есть услуги группы качества, транспортировки и сопутствующие элементы программного и материально-технического обеспечения.

В Финляндии могут разместить ядерное оружие

Финляндия и Швеция сейчас находятся в процессе вступления в НАТО. Сейчас они ожидают ратификацию соответствующего соглашения правительствами Турции и Венгрии. В то же время Хельсинки и Стокгольм заявили, что не прочь разместить на своей территории ядерное оружие, когда станут членами НАТО.

Страны подчеркнули, что не хотят создавать "препятствия и трения", а их позиция в этом вопросе - общая.

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО: видео