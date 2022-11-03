Вартість цього озброєння становить близько 535 мільйонів доларів. Відповідне рішення схвалила Адміністрація США.

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Цей запропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку США шляхом підвищення безпеки надійного партнера, який є важливою складовою політичної стабільності й економічного прогресу в Європі,

– мовиться у повідомленні.

Яку саме зброю нададуть Фінляндії

Раніше уряд Фінляндії просив США продати їм 150 РСЗВ GMLRS, M30A1 або M30A2, а також 250 систем M31A1 Unitary або M31A2 Unitary. Також в пакеті є послуги групи забезпечення якості, транспортування та супутні елементи програмного й матеріально-технічного забезпечення.

У Фінляндії можуть розмістити ядерну зброю

Фінляндія та Швеція зараз перебувають у процесі вступу в НАТО. Наразі вони очікують на ратифікацію відповідної угоди урядами Туреччини та Угорщини. Водночас Гельсінкі та Стокгольм заявили, що не проти розмістити на своїй території ядерну зброю, коли стануть членами НАТО.

Країни наголосили, що не хочуть створювати "перешкоди і тертя", а їхня позиція у цьому питанні – спільна.

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