"Ядерный зонтик над Европой": как реагируют на идею Макрона и кто может не получить защиту

На предложение Эммануэля Макрона по защите Европы силами ядерного сдерживания Франции уже откликнулся ряд лидеров континента. В то же время не все государства смогут получить подобный "ядерный зонтик".

Что говорят лидеры европейских государств о предложении Макрона, кто уже успел откликнуться на эту идею и какие государства могут не получить подобной защиты – читайте в материале 24 Канала.

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Что говорят европейские лидеры о предложении Макрона

Президент Литвы Гитанас Науседа во время разговора с журналистами на полях внеочередного саммита лидеров ЕС в Брюсселе 6 марта назвал предложение Эммануэля Макрона "очень интересной идеей".

Мы относимся к этому предложению с большими ожиданиями. Потому что "ядерный зонтик" будет служить очень серьезным сдерживающим фактором в отношении России,

– отметил он.

Поддержал идею французского президента и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что к подобному предложению нужно относиться крайне серьезно.

"Одним из наших приоритетов должна быть координация всех наших возможностей в Европе и создание одной хорошо скоординированной военной силы. Это то, что может дать нам явное преимущество перед Россией", – объяснил Туск.

В то же время глава правительства Латвии Эвика Силина отметила, что еще не решила, откликаться ли на предложение Макрона по ядерному сдерживанию.

Было объявление от президента Макрона, и нужно время, чтобы принять решение, вероятно, также провести какие-то дискуссии в нашей стране. На самом деле еще слишком рано давать реальные ответы на этот вопрос,

– сказала латвийский премьер.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен на вопрос журналистов ответила относительно потенциального размещения ядерного оружия в Дании заявила: "Это не то, над чем мы работаем, но вы не заставите меня стоять здесь и говорить "нет" чужим идеям. Сейчас все должно быть на столе".

Кому из государств могут не предоставить "ядерный зонтик"

Саймон Купер в своем материале для Financial Times написал, что, отвечая на вопрос журналиста о защите восточного фланга НАТО по 5 статье Альянса, Дональд Трамп сказал, что "очень предан Польше". Однако когда его спросили о странах Балтии, то он уклонился от ответа.

По данным автора, "поворот" президента США Дональда Трампа к России может восстановить географию Холодной войны и возвращение "восточной" и "западной" Европы. Руководитель Института исследований безопасности Европейского союза Стивен Эвертс заявляет, что это может выглядеть, как "начало конца" НАТО.

Один высокопоставленный французский чиновник отметил, что сейчас страны, не имеющие ядерного оружия, начали интересоваться предложением Эммануэля Макрона. В частности, среди этих стран была и Германия.

Над ней, по мнению автора, Франция сможет разместить "ядерный зонтик", но с интересом получить многое взамен от этого. В то же время страны Балтии, вероятно, будут оставаться вне этого "зонтика".

"Франция, конечно, не станет распространять свой "зонтик" на Балтийские страны, которым он, скорее всего, понадобится, но которые мало что могут предложить. Франция не станет рисковать ядерной войной с Россией ради Литвы", – говорится в материале.

Интересно, что исследование, проведенное Кэтрин де Фриз из Университета Боккони и Стефани Гофманн из Института Европейского университета, показывает, что чем ближе страны к Москве, тем больше они поддерживают заявление, что нужно увеличить расходы ЕС на оборону.