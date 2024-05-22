Путин начал ядерные учения: в ISW ответили, зачем ему нужна эта "показуха"

Вчера, 21 мая, Россия начала ранее анонсированные ядерные учения. В Институте изучения войны предположили, что таким образом Кремль надеется повлиять на решение Запада по Украине.

Путин снова начал бряцать ядеркой на фоне разговоров в ЕС и США о возможном разрешении Украине наносить удары по России западным оружием.

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Психологическое давление на союзников Украины

Аналитики указали на интересную деталь – в Москве приурочивают ядерные угрозы к основным политическим дискуссиям на Западе для того, чтобы повлиять на лиц, принимающих решение.

Так, один из известных военных блогеров, у которого есть награда от Кремля, прямо связал российские учения по тактическому ядерному оружию с попытками Путина повлиять на принятие решений Западом, в частности, относительно ограничений на использование Украиной его оружия для ударов по военным целям в России. Такая позиция согласна с оценкой экспертов по ISW, которые считают, что бряцание ядерной Москве нужно для того, чтобы влиять на мнение западных политиков и заставлять их прибегать к "самоограничению" в помощи Украине.

Россия применяет так называемую тактику рефлексивного контроля, ключевого инструментария гибридной войны. Эта тактика состоит в том, чтобы заставить противника добровольно прибегнуть к действиям, выгодным России.

Напомним, что 21 мая минобороны страны-агрессора заявило, что ракетные подразделения Южного военного округа начали первый этап учений по нестратегическому (тактическому) ядерному вооружению. В ведомстве подчеркнули, что Воздушно-космические силы России также будут проводить учения с баллистическими ракетами "Искандер" и аэробалистическими ракетами "Кинжал". О подготовке к этим учениям российское минобороны объявило 6 мая.

Запад подрывает способность Украины защищаться

В настоящее время союзники Украины до сих пор сдерживают ее от ударов по территории страны-агрессора их вооружением. Лишь Великобритания открыто позволила бить по России своим оружием.

Поэтому в ISW и дальше продолжают оценивать политику США и Запада как такую, что серьезно ставит под угрозу способность Украины защищаться от текущего наступления России на севере Харьковской области и будущих операций на других участках фронта.

Отметим, что недавно Киев обратился в администрацию Байдена с просьбой разрешить избивать по России американское оружие. Впрочем, по словам Зеленского, пока положительного сдвига в этом вопросе нет. США и другие партнеры продолжают скептически относиться к ударам западным вооружением по территории страны-агрессора.

На днях конгрессмены от обеих партий написали письмо главе Пентагона, где выразили "сильную поддержку" разрешения Украине бить по России западным оружием.