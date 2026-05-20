Маскируют свои неудачи и запугивают Запад: в ISW раскрыли планы России по ядерным учениям

Россия проводит внезапные стратегические ядерные учения без предварительного объявления. Официально в Кремле это называют неким "ответом на угрозу агрессии".

Однако подобные действия могут свидетельствовать о попытках страны-агрессора отвлечь внимание от неудач на фронте. Соответствующие данные привели аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете.

Интересно Уже есть первые результаты: Украина серьезно изменила стратегию войны, – Foreign Policy

Что стоит за ядерными учениями?

Министерство обороны России заявило, что с 19 по 21 мая отрабатываются действия по подготовке и применению ядерных сил в ответ на якобы угрозу агрессии.

В учениях задействованы стратегические ракетные войска, Северный и Тихоокеанский флот, дальнюю авиацию, а также части Ленинградского и Центрального военных округов.

По данным российской стороны, во время маневров планируются пуски баллистических и крылатых ракет на территории самой России. В целом задействовано более 64 000 военнослужащих и более 7 800 единиц военной техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, более 140 самолетов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе восемь стратегических ракетных подводных лодок.

Также отмечается, что часть сценариев предусматривает совместные действия с Беларусью, в частности с использованием ядерного оружия, размещенного на ее территории. Белорусская сторона подтвердила участие в соответствующих учениях.

Аналитики обращают внимание, что эти маневры не были анонсированы заранее и проводятся раньше, чем традиционные ежегодные стратегические учения, которые обычно происходили осенью.

По их мнению, подобные действия Россия уже использовала как инструмент политического давления на Запад и для влияния на решение НАТО по поддержке Украины.

Кстати, российская внешняя разведка заявила о возможных ударах по "центрам принятия решений" в Латвии, обвинив страну в якобы содействии украинским атакам дронами. В Риге эти утверждения отвергли, назвав их ложью.

Параллельно чиновники страны-агрессора повторяют угрозы Кремля в адрес НАТО. В частности, заместитель министра вражеского МИД Сергей Рябков 19 мая заявил, что риск прямого военного столкновения между Россией и НАТО якобы растет и может иметь "катастрофические последствия".

По его словам, российское военное планирование будет учитывать развитие ядерных возможностей НАТО, а западные государства, по мнению Рябкова, не создали условий для содержательного диалога по контролю над вооружениями.

Есть ли угроза для Украины?

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса в эксклюзивном комментарии 24 Каналу не исключил возможных новых угроз со стороны Беларуси, напомнив, что в начале полномасштабного вторжения она уже оказала поддержку России.

Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет рассматривать Беларусь как потенциальный источник опасности, пока Минск остается политически зависимым от режима Владимира Путина.

В свою очередь военный эксперт Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом отметил, что совместные военные учения России и Беларуси уже происходили неоднократно с начала войны, однако на этот раз ситуация имеет дополнительные риски.

По его мнению, потенциальное применение ядерного оружия резко усиливает международную изоляцию обоих режимов, делая их "токсичными" для мира. Он отметил, что даже страны, которые до сих пор продолжают покупать российские энергоресурсы, окажутся под сильным политическим давлением и потеряют аргументы для сохранения такого сотрудничества.